COVID-19 in India News Updates: COVID-19 in India News Updates: कोरोना के केस 40000 के पार, अब तक 10887 मरीज ठीक

गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन में आवाजाही में छूट केवल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं.

It is clarified that order regarding movement of persons amid lockdown is not extended to those categories of persons who're otherwise residing normally at places other than native places for purposes of work etc.&those who wish to visit their native place in normal course: MHA pic.twitter.com/GY9Z2AVHt4