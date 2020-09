भारत में 50 लाख के पार कोरोना केस; सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन ट्रॉयल दोबारा शुरू करने की मंजूरी

coronavirus cases, vaccine updates: दुनिया में आज भारत वो देश है, जहां कोरोना के रोज मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं. इसमें एक राहत देने वाला पहलू यह भी है कि भारत में रिकवरी रेट सबसे अधिक और मृत्यु दर सबसे कम है. रिकवरी रेट 78 फीसदी से अधिक और मृत्यु दर 1.65 फीसदी से नीचे है. वहीं, टेस्टिंग के मामले में भी अमेरिका के बाद बाद भारत दूसरे नंबर पर है. बहरहाल, चिंताजनक यह है कि देश में औसतन 90 हजार से अधिक रोज नए कोरोना के मामले आ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस के 90,123 नए केस आए और 1290 लोगों की मौत हो गई. भारत समेत दुनिया की नजर सिर्फ व सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन पर टिकी है. एक अच्छी खबर यह भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को ऑक्सफोर्ड की कोविड19 वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दोबारा शुरू करने की डीसीजीआई ने अनुमति दे दी है.

भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 के संभावित वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगाने के निर्देश दिया था. क्योंकि दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ट्रायल में शामिल एक वॉलेंटियर की तबीयत खराब होने के बाद इसक परीक्षण रोक दिया था.ऑक्सफोर्ड दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप कर रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 16 सितंबर सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए कोविड19 मामले सामने आए और 1,290 मौतें हुई हैं. देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 50,20,360 हो गई है. इसमें से 9,95,933 सक्रिय मामले हैं, जबकि 39,42,361 लोग रिकवर हो चुके हैं. कोरोना ने अबतक देश में 82,066 लोगों की जान ली है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,94,29,115 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,16,842 सैंपल कल टेस्ट किए गए. दुनिया में टेस्टिंग के मामले भारत दूसरे पायदान पर है. अमेरिका ने अबतक सबसे अधिक 9.36 करोड़ से अधिक टेस्टिंग कर चुका है.

इससे पहले, ICMR के महानिदेशक प्रो. बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में तीन वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर हैं. कैडिला और भारत बायोटेक ने ट्राएल का पहला चरण पूरा कर लिया है. सीरम इंस्टीट्यूट ने फेज 2 बी 3 ट्रायल पूरा कर लिया है. अब वो 14 साइट्स पर 1500 लोगों पर फेज 3 के ट्रायल शुरू करेगी.

भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले पांच राज्यों से आ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें देश के कुल सक्रिय मामलों के 60 फीसदी मामले हैं. देशभर के कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र में 29% से अधिक, आंध्र प्रदेश में लगभग 9%, कर्नाटक में लगभग 10%, उत्तर प्रदेश में 6.8% और तमिलनाडु में लगभग 4.7% मामले हैं.

इस बीच, कोरोना वैक्सीन पर राहत की एक बात यह है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) डॉ.वीजी सोमानी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को ऑक्सफोर्ड की कोविड19 वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है. सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को ब्रिटेन की एस्ट्रेजेनिका के साथ तैयार कर रही है.

DCGI ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए किसी भी उम्मीदवार को चुनने को रोकने वाले अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है. हालांकि, रेग्यलुटर ने इसके लिए जांच के दौरान अतिरिक्त ध्यान देने सूचनाओं को साझा करने समेत अन्य कई शर्ते रखी हैं. सीरम इंस्टीट्यूट से विपरित परिस्थतियों से निपटने में नियम के अनुसार तय इलाज की भी जानकारी जमा करने को भी कहा गया है.

