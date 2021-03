Coronavirus Update: महाराष्ट्र में 28 मार्च की रात से नाइट कर्फ्यू का एलान, राज्य सरकार ने होली को लेकर जारी किए निर्देश

Coronavirus Update: कोरोना महामारी का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू का एलान किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही एक आदेश पारित किया जाएगा और इसे डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जारी करेगी.

इसके अलावा होली को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि इस बार होली सभी सादे ढंग से मनाएं और भीड़ को अवाइड करें. राज्य सरकार ने कहा है कि होली को साधारण तरीके से मनाया जाए औऱ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें. देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में हैं. देश भर में जितने कोरोना केसेज हैं, उनमें अकेले महाराष्ट्र से 62 फीसदी हैं.

#CORRECTION | Night curfew to be imposed in Maharashtra from the night of 28th March. A separate order in this regard will be issued by the Disaster management and rehabilitation department soon: Maharashtra’s Chief Minister Office pic.twitter.com/wq4cUTgZrs

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्यौहारों से पहले सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशो को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है. भारत में इस समय कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. शुक्रवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 59118 नए मामले सामने आए हैं और इस प्रकार कोरोना संक्रमण के अब तक देश भर में 1,18,46,652 मामले हो गए.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के छह राज्यों में कोरोना वायरस के दूसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं. इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात हैं. इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वैरिएंट सामने आया है. महाराष्ट्र में अब तक डबल म्यूटेंट वायरस (E484Q + L452R) के 206 मामले सामने आए हैं हालांकि केंद्र का कहना है कि राज्य में बढ़ते संक्रमण का इस नए वैरिएंट से कुछ लेना-देना नहीं है.

