Coronavirus: दिल्ली में लॉक डाउन घोषित, रविवार रात 9 बजे के बाद लगेगी धारा 144

कोरोना वायरस (Coronavirus, COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजधानी में लॉक डाउन का एलान कर दिया है. 22 मार्च रात 9 बजे के बाद से 31 मार्च की आधी रात तक दिल्ली में धारा 144 लगेगी. केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 23 मार्च की सुबह 6 बजे से दिल्ली में लॉक डाउन रहेगा, जो 31 मार्च की आधी रात तक चलेगा.

इस दौरान प्राइवेट बस, ऑटो, ई-रिक्शा समेत किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को परिचालन की अनुमति नहीं होगी. हालांकि 25 फीसदी डीटीसी बस चालू रहेंगी ताकि जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों का आवागमन हो सके. यह भी कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान दिल्ली में ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरी, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और जरूरी सेवा देने वाले अन्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. इस दौरान जरूरी सेवा लेने या देने के लिए जाने वाले व्यक्ति से कोई दस्तावेज या सबूत नहीं मांगा जाएगा.

केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. लेकिन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए दोनों तरह के इंप्लॉइज को ऑन ड्यूटी माना जाएगा. कंपनियों को उन्हें इस दौरान की सैलरी देनी होगी.

Grocery stores, bakery, hospital, medical store, petrol pump and other establishments providing essential service will continue to function during the lockdown period in #Delhi : Chief Minister Arvind Kejriwal #CoronavirusPandemic https://t.co/97fKMzICW5

केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में सभी घरेलू उड़ानें 23 से 31 मार्च तक प्रतिबंधित हैं. दिल्ली में कोरोना के 27 मामले हैं. इनमें से 6 ट्रांसमिशन कैटेगरी के हैं, 21 बाहर के देशों से आए हैं.

कोरोना वायरस: मदद के लिए आगे आए आनंद महिन्द्रा, वॉलंटरी फंड में देंगे 100% सैलरी, अस्थायी केयर फैसिलिटीज के लिए खोले रिजॉर्ट

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दिल्ली में लॉक डाउन करने की घोषणा का समर्थन किया है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने दिल्ली के व्यापारियों की ओर से कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम दिल्ली में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने में बहुत मदद करेगा. उल्लेखनीय है कि कैट ने कल एक ट्वीट के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से दिल्ली में तालाबंदी का आग्रह किया था.

दिल्ली में घोषित लॉकडाउन के पालन में कैट ने दिल्ली की सभी ट्रेड एसोसिएशंस को एक एडवायजरी जारी की है कि प्रत्येक व्यापारी को कल से 31 मार्च 2020 तक अपनी दुकान बंद रखनी होगी. खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में तालाबंदी की घोषणा के साथ दिल्ली के सभी वाणिज्यिक बाजार 31 मार्च तक बंद रहेंगे और दिल्ली में अगले 9 दिनों तक कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. दिल्ली के 15 लाख छोटे और बड़े व्यापारी ही नहीं, बल्कि उनके 30 लाख से अधिक कर्मचारी भी घर पर ही रहेंगे. कैट ने दिल्ली के व्यापारियों को किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं करने की सलाह दी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.