Coronavirus Covid-19 LIVE updates: कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 149, विदेश में 276 भारतीय कोरोना पॉजिटिव

सरकार ने निजी क्षेत्र के Roche Diagnostics और BioMerieux Diagnostics को कोविड19 टेस्ट करने का लाइसेंस दिया है. ड्रग रेग्युलेटर डीसीजीआई की मंजूरी के बाद प्राइवेट सेक्टर के ये लैब कोरोना टेस्ट कर सकेंगे. रेग्युलेटर की मंजूरी लेने में 7 दिन का समय लग सकता है. एकबार मंजूरी मिलने के बाद ये लैब कोविड 19 संक्रमण का टेस्ट कर सकेंगे.

Health Ministry's top officials: BioMerieux Diagnostics, another private company, has also approached Drug Controller General of India (DCGI). It will take 7 days to get approved as officials are making assessment. Once approved, it can conduct the confirmatory test of #COVID19 https://t.co/vehu1RJIFk