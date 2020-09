COVID-19 cases in India: देश में 5.18 करोड़ टेस्टिंग, 43 लाख के पार कोरोना केस; 2 और रूट पर दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू

coronavirus cases in india latest news updates: भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ती टेस्टिंग के साथ ही बढ़ती जा रही है. देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 5 करोड़ के पार और कोविड19 मरीजों की संख्या 43 लाख के पार जा चुकी है. भारत में बीते कुछ दिनों से रोज औसतन 90 हजार नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, रोजाना टेस्टिंग करीब 10 लाख से अधिक हो रही है. इस महामारी में भारत के साथ राहत की बात यह है कि यहां कोविड19 की रिकवरी रेट 77 फीसदी से अधिक और 2 फीसदी से कम है. दुनिया में कोविड19 से सबसे कम मृत्यु दर भारत में ही है. वैश्विक औसत मृत्यु दर 3.28% है.

केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 9 सितंबर सुबह 8 बजे तक के जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड19 मरीजों की संख्या 43,70,129 हो गई है. इनमें से अभी सक्रिय मामले 8,97,394 हैं. इस बीमारी से अभी तक 33,98,845 लोग रिकवर भी हो चुके हैं. मंगलवार तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें देश के कुल सक्रिय मामलों के 62% केस हैं. देशभर के कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र में 27%, आंध्रप्रदेश में 11%, कर्नाटक में 10.98%, उत्तर प्रदेश में लगभग 7% और तमिलनाडु में लगभग 6% मामले हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 89,706 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि 1115 लोगों की मौत हुई है. वहीं, भारतीय अनुसंधान ​चिकित्सा परिषद (ICMR) का कहना है कि देश में 8 सितंबर तक कुल 5,18,04,677 सैम्पल टेस्ट कोविड19 के लिए किए जा चुके हैं. इनमें मंगलवार को अकेले 11,54,549 सैम्पल टेस्ट हुए हैं.

कोविड19 महामारी के बीच सरकार अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. मेट्रो ट्रेन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से 9 से 12वीं तक वॉलेंटरी बेसिस पर स्कूल खोलने की भी मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए SOP जारी कर दिए हैं. इन कक्षाओं के छात्र अपने माता-पिता की मंजूरी से स्कूल जाकर टीचर्स से ​गाइडेंस ले सकेंगे. हालांकि, कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले टीचर, छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी. कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक तौर पर स्कूल खोलने के लिए SOP जारी

दिल्ली मेट्रो ने 9 सितंबर से ब्लू और पिंक लाइन्स पर मेट्रो सेवा शुरू कर दी. ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक है. दिल्ली मेट्रो की रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर सेवा 10 सितंबर से शुरू होगी.रेड लाइन रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, गाजियाबाद तक, ग्रीन लाइन कीर्ति नगर/इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ तक और वायलेट लाइन कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ तक है.

