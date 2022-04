Coronavirus Alert: फिर डरा रही है महामारी! 1 के पार हुई Covid 19 की R-वैल्यू, दिल्ली में 1 दिन में 60% बढ़े मामले

कोरोना वायरस की तीसरी लहर जल्द खत्म होने के बाद अब देश में चौथी लहर का खतरा बन गया है. XE वेरिएंट को लेकर देश भर में खौफ बढ़ रहा है.

देश में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी डराने लगी है. (reuters)

Covid-19 India Updates Today: देश में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी डराने लगी है. तीसरी लहर जल्द खत्म होने के बाद अब देश में चौथी लहर का खतरा बन गया है. XE वेरिएंट को लेकर जहां देश भर में खौफ बढ़ रहा है, वहीं डेली मामलों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है. दिल्ली में हालत सबसे खराब दिख रही है, जहां 24 घंटों में कोविड के नए मामलों में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. वहीं मिड जनवरी के बाद देश में बढ़ा खौफ R-वैल्यू पहली बार 1 के पार चली गई है, जो अलर्ट के संकेत हैं. फिलहाल कोविड के बए़ रहे मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों ने मास्क को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, वहीं आगे भी कुछ पाबंदियां देखने को मिल सकती हैं. R-वैल्यू 1 के पार देश में 3 महीने में पहली बार रिप्रोडक्शन नंबर यानी R-वैल्यू 1 के ऊपर पहुंच गई है. इसका मतलब है कि संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है. बीते हफ्ते यानी 12-18 अप्रैल के बीच यह 1.07 फीसदी थी. इससे पहले के हफ्ते में यह 0.93 फीसदी थी. जबकि जनवरी में R-वैल्यू 1 से ज्यादा दर्ज की गई थी. 16-22 जनवरी को यह 1.28 फीसदी थी. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतें. कोविड 19 की गाइडलाइंस का पालन करें. बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बढ़ रहे मामलों के चलते इसमें बढ़ोतरी आई है. मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी यह 1 से अधिक है. क्या है R-वैल्यू? R-वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन नंबर संक्रमण की स्थिति को दिखाती है. इसके एक से अधिक होने का मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक से अधिक लोगों को और संक्रमित कर रहा है. एक से अधिक R-वैल्यूहोने पर सक्रिय मामले बढ़ते हैं. R-वैल्यू के एक या उससे कम रहने का मतलब है कि संक्रमण का प्रसार रुक गया है जो महामारी के खत्म होने का संकेत भी है. दिल्ली में 1 दिन में 60 फीसदी उछाल दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 1009 पहुंच गई. जबकि मंगलवार को दिल्ली में इसके कुल 632 मामले आए थे. यानी एक दिन में करीब 60 फीसदी मामले बढ़ गए हैं. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है. ऐसा ना करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 1870692 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5.07 फीसदी हो गया है. कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मामले देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बुधवार को भी नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिला. बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 2067 नए केस आए हैं. जबकि 40 मौतें हुई हैं. एक दिन पहले देश में 1250 केस आए थे और 1 मौत हुई थी. इस दौरान सक्रिय मामले 480 बढ़े हैं और इनकी संख्या 12,340 हो गई है. कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 186.93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है.

