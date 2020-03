Alert! देश में कोरोना वायरस के 6 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हुई

कोरोना वायरस के मामले भारत में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. केरल में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं. केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने खुद इस बात की जानकारी दी है. वहीं तमिलनाडु में भी 1 नसा मामला सामने आया है. इसके पहले शनिवार तक देश में कोरोना के कुल 34 मामले सामने आए थे. यानी अब मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है. शनिवार को कोरोना के 3 नए मामले आए थे. हालांकि स्वास्थ मंत्रालय का यही कहना है कि इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस रोकथाम के उपायों पर ध्यान दें. बता दें कि दुनियाभर में कोरोना के करीब 1 लाख मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा के मुताबिक वहां कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं. इनमें से 3 लोग हाल ही में इटली से लौटकर आए थे. वहीं, बाहर से आए संक्रमित लोगों की वजह से पथनामथिट्टी जिले में 2 और लोग संक्रमित हो गए. सभी को यहां आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है. उनका कहना है कि विदेश से आने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं.

Kerala Health Minister KK Shailaja: 5 new positive cases of #Coronavirus have been admitted in the isolation wards here. Three people recently returned from Italy due to which two more got the disease here in Pathanamthitta district. (File pic) pic.twitter.com/3v0uO4UkjP

दिल्ली, UP (नोएडा, गाजियाबाद, आगरा), गुरुग्राम, जयपुर, केरल, लद्दाख, तेलंगाना, तमिलनाडु

चीन: चीन में अबतक 80,696 केस सामने आए हैं, जिनमें से 3097 की डेथ हो चुकी है. वहां 57,083 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं.

दक्षिण कोरिया: अबतक 7134 केस सामने आए हैं, जिनमें से 50 की डेथ हो चुकी है. वहां 6966 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं.

इटली: इटली में अबतक 5883 केस सामने आए हैं, जिनमें से 233 की डेथ हो चुकी है. वहां 5061 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं.

इरान: यहां अबतक 5823 केस सामने आए हैं, जिनमें से 145 मरीजों की डेथ हो चुकी है. वहां 4009 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं.

फ्रांस: फ्रांस में अबतक 949 केस सामने आए हैं, जिनमें से 16 की डेथ हो चुकी है. वहां 921 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की और अधिकारियों को वायरस के और अधिक फैलने की स्थिति में संदिग्धों एवं मरीजों को अलग रखने के उपयुक्त स्थानों की पहचान कर इनकी उचित देखभाल के लिये सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक बैठक में मोदी ने विशेषज्ञों की राय के हवाले से कहा कि लोगों को बड़े पैमाने पर भीड़ में एकत्र होने से यथासंभव बचने का परामर्श देना चाहए. साथ ही लोगों को इस बात से अवगत भी कराना चाहिए कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

