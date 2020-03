कोरोना: उत्तर प्रदेश में 35 लाख मजदूरों को मिलेंगे एक हजार रुपये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया एलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया कि राज्य में 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और 20.23 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 1000 रुपये दिए जाएंगे. ऐसा राज्य में कोरोना के फैलने के बाद उनकी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में मदद देने के लिए किया गया है. राज्य में किल 23 मामले जिसमें गायिका कनिका कपूर भी शामिल हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं. कुल मामलों में से 9 लोगों ने रिकवर कर लिया है. आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड मौजूद हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में लोगों से कोरोना वायरस को लेकर न डरने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरी सामान और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. इसलिए दुकानों में सामान खरीदने के लिए न जल्दी करें और सामानों को जमा करके न रखें.

इस बीच शनिवार को नोएडा के सेक्टर 74 में एक नया मामला सामने आया है. सेक्टर 74 में स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसायटी में एक आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. गौतुमबुद्ध नगर के डीएम बी एन सिंह ने सोसायटी को 23 मार्च तक सील करने का आदेश दिया है. सोसायटी के निवासियों को घर में रहने का आदेश दिया गया है.

आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आग्रह किए गए जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को पीएम द्वारा आग्रह किए गए जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए. इसलिए राज्य में रविवार को सभी मेट्रो रेल, राज्य और शहर की बस सेवाएं बंद रहेंगी.

दूसरी तरफ, लखनऊ पुलिस ने कहा कि शहर में कोविड 19 की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने 14 टीम बनाईं हैं, जिस प्रत्येक टीम में 10 सदस्य हैं.

कोरोना: IRCTC ने इन ट्रेनों में रोकी कैटरिंग सर्विस, 22 मार्च से फैसला लागू

शुक्रवार को राज्य में गायिका कनिका कपूर कोरोना से संक्रमित पाईं गईं. वे लखनऊ में कई पार्टियों में शामिल हुईं थीं और 11 दिन पहले ब्रिटेन से आने के बाद वे कानपुर भी गईं थीं. वे लखनऊ के ताज होटल में रहीं और शहर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुईं. पुलिस ने उन पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.