Covid-19: 1 दिन में 53480 नए मरीज और 354 डेथ, एक्टिव मामले 5.50 लाख से ज्यादा; क्या है राज्यों का हाल

Covid-19 Updates Today: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक दिख रही है. हर रोज नए आने वाले मामलों की संख्या 50 हजार के पार बनी हुई है. बीते 24 घंटों की बात करें तो नए मरीजों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन 1 दिन में कोरोना वायरस के संक्रमित 53480 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही देश में कोविड 19 के एक्टिव केस बढ़कर 5,52,566 हो गया है. बीते 24 घंटों में 354 लोगों की मौत हुई है, जो 16 दिसंबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है. फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सचेत करते हुए कहा कि देश में कोविड19 की स्थिति बद से बदतर हो रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 53480 नए मामलों के साथ देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,21,49,335 हो गई है. अबतक 1,14,34,301 लोग ठीक हो चुके हैं. अब तक इस वायरस से 1,62,468 लोगों की मौत हुई है. देश में 5,52,566 एक्टिव केस हैं. हालांकि ज्यादातर नए मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात से आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में देश में मिले कुल संक्रमित के 78.56 फीसदी मामले इन्हीं राज्यों से हैं. इन 6 राज्यों में कुल एक्टिव केस 79 फीसदी हैं.

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों मेंकोरोना वायरस के 27,918 नए मरीज मिले हैं. वहीं इस दौरान 23,820 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 139 की मौत हो गई है. इससे पहले राज्य में सोमवार को 31,643 और रविवार को 40,414 नए मरीज सामने आए थे. राज्य में अब तक 27.73 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. 54,422 की मौत हो चुकी है.

गुजरात में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2220 नए मरीज मिले, जबकि 10 की मौत हुई. राज्य में अब तक 3.05 लाख इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इस दौरान पंजाब में 2188 नए मरीज मिले हैं और 64 की मौत हुई. राज्य में अब तक 2.36 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. दिल्ली की बात करें तो 1 दिन में 992 नए केस आए हैं, जबकि 4 डेथ हुई है. दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 6.60 लाख पहुंच गई है.

45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन लगेगी. आधार कार्ड या फिर पहचान पुख्ता करने वाले किसी भी सरकारी दस्तावेज के जरिए वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को अब 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को बंद रखने की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी जाए.

पंजाब सरकार ने भी पाबंदियों की समय सीमा बढ़ा दी है और अब स्कूल एवं कॉलेज अगले 10 दिनों तक और बंद रहेंगे. पहले पंजाब सरकार ने 19 मार्च को सिनेमाघरों, मॉलों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर पाबंदी के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को इस माह के आखिर तक बंद रखने का आदेश दिया था.

