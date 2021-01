Covid19 Vaccination Drive Launch LIVE : PM Modi ने लांच किया कोविड19 टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की अपील

वैक्सीनेशनल कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल कोे गुब्बारों से सजाया गया है.बीएचयू के एडीशनल सीएमओ डॉ एनपी सिंह ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा और भीड़ से बचने के लिए स्लॉट्स में वैक्सीनेशन किया जाएगा.

Uttar Pradesh: BHU Hospital in Varanasi decorated with balloons ahead of Covid-19 vaccine drive."Covid protocols will be strictly followed and vaccination will be administered to people in slots to avoid crowding," said Dr NP Singh, Additional CMO of BHU. pic.twitter.com/nvrEgnhf8e