दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन, राजस्थान में 3 मई तक ‘अनुशासन पखवाड़ा’

राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम इलाकों में कोरोना का संकट तेजी से गहराता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य में आज 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का एलान किया है. जिसके बाद दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूर और दूसरे लोग अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं. दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ का हाल पिछले साल लॉकडाउन के बाद पैदा हालात की याद दिला रहा है.

हालांकि दिल्ली सरकार ने एलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी एसेंशियल सर्विसेज, फूड सर्विसेज, फूड सर्विसेज जारी रहेंगी, शादी-विवाग में सिर्फ 50 लोगों को आने की अनुमति रहेगी और इसके लिए अगले से पास जारी किया जाएगा. निजी अस्पताल के कर्मियों को अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर लॉकडाउन में आने-जाने की मंजूरी रहेगी. गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी. जो लोग कोरोना टेस्ट या वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी वैलिड आईडी दिखाने पर एग्जेंप्शन मिलेगा. इसके अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगले 6 दिनों में दिल्ली में अधिक बेड्स के लिए व्यवस्था की जाएगी और इस दौरान ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने सभी से सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है.

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. इस दौरान सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगी.

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की आशंका से सहमे हुए हैं और ऐसी कोई भी स्थिति आने से पहले ही अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं. इसी कड़ी में कानपुर में एनएच27 पर घर की तरफ लौट रहे एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि वह बिहार में अपने घर लौट रहा है और वह गुजरात से आया है, उसे डर है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है तो वह उससे पहले ही सुरक्षित पहुंचना चाहता है.

Amid surge in #COVID19 cases, migrant workers were seen walking on NH 27 in Kanpur to return to their native places.

“I am returning to my home in Bihar & I have come from Gujarat. I fear there will be another lockdown so I want to return home safely,” says a worker pic.twitter.com/lGZ2YlVJ2n — ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021