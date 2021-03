Corona Lockdown: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कंप्लीट लॉकडाउन, भोपाल-इंदौर में लग सकती है पाबंदी ; मास्क उतारा तो हवाई सफर बैन

कोरोना महामारी का संकट एक बार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र के ठाणे और नागपुर के बाद अब औरंगाबाद जिले में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद में वीकेंड्स पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है. इसके अलावा नागपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है जबकि 15-21 मार्च तक लगातार कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल और इंदौर में नाईट कर्फ्यू लगाने की संभावना जताई है. इन दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने कहा है कि अगर कोई यात्री विमान के अंदर उचित तरीके से मास्क नहीं पहनता है तो उसे उतार दिया जाएगा. डीजीसीए ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर ढील नहीं दी जाएगी.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद में वीकेंड्स पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है. इसके अलावा नागपुर में 15-21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा लेकिन आज से वीकेंड्स पर भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है.इन दोनों जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन ठाणे में 31 मार्च तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाईट कर्फ्यू लगाया जा सकता है. मुख्यमंत्री चौहान ने ऑफिशियल को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए चाहे वे हवाई जहाज से आएं, ट्रेन से आएं या रोड से. एक बैठक में महाराष्ट्र से आने वालों की संख्या कम करने के तरीकों पर भी बातचीत हुई.

मास्क पहनने को लेकर लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ने करने पर डीजीसीए सख्त हो गया है. डीजीसीए ने अपने निर्देश में कहा है कि एयरपोर्ट परिसर में घुसने से लेकर परिसर से निकलने तक मास्क एकदम सही तरह से पहनना होगा. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. डीजीसीए ने कहा उचित चेतावनी के बावजूद अगर कोई यात्री कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसे सिक्योरिटी एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा और कानूनन कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर विमान में प्रवेश करने के बाद मास्क उतारते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो उन्हे विमान से डी-बोर्ड यानी उतार दिया जाएगा.

Passengers will be de-boarded if they don’t wear masks properly inside aircraft or don’t follow COVID appropriate behaviour. If a passenger violates protocol despite repeated warnings then the passenger will be treated as ‘unruly passenger’: Directorate General of Civil Aviation pic.twitter.com/4HhXznJBYX

