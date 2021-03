Corona Virus Updates: कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद नहीं लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन! दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताई यह वजह

Corona Virus Updates: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं. इसे लेकर लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इससे इनकार किया है. जैन के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को थामने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले साल 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके पीछे तर्क यह था कि इंफेक्टेड होने के 14 दिनों बाद इससे मुक्ति मिल सकती है यानी वायरस से संक्रमित होने पर इससे 14 दिनों में डिसइंफेक्ट हुआ जा सकता है. इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना था कि 21 दिनों तक सभी गतिविधियों को बंद किया जाए तो संक्रमण रोका जा सकता है. हालांकि 21 दिनों के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया, इसके बावजूद संक्रमण थमा नहीं. ऐसे में सत्येंद्र जैन का मानना है कि लॉकडाउन कोई बेहतर समाधान नहीं है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि कुछ समय पहले तक केसेज कम थे लेकिन अब ये बढ़ रहे हैं. ऐसे मे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और अब हर दिन 85-90 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं जोकि राष्ट्रीय औसत से पांच फीसदी से भी अधिक है. इसके अलावा कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है और उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है. जैन के मुताबिक कोरोना मरीजों की देखभाल के अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं और 80 फीसदी बिस्तर खाली पड़े हैं. जैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी. दिल्ली में शुक्रवार को 1534 नए कोरोना केसेज सामने आए और 971 रिकवरी हुई और 9 लोगों की मौत हुई है. दिल्ली में अब तक 654276 कोरोना केसेज आ चुके हैं जिसमें 6051 एक्टिव केसेज हैं. इससे अब तक 10987 लोगों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के चलते होली-नवरात्रि समेत अन्य मौके पर भीड़ की मंजूरी नहीं दी जाएगी. इसके अलावा डीडीएमए ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्तर पर है, वहां से आने वाले लोगों का रैंडम आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. यह टेस्ट एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और अन्य राज्यों से आने वाली सरकारी-निजी बसों के स्टैंडों पर किया जाएगा.

