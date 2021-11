COP26: पीएम मोदी ने की ‘One Sun One World One Grid’ की पैरवी, एक ही ग्रिड से दुनिया भर को होगी बिजली सप्लाई

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को ‘एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड’ (‘One Sun, One World, One Grid’) की वकालत की. उन्होनें हर चीज को सूर्य से बने होने पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया भर को एक ग्रिड की नीति पर काम करना चाहिए ताकि सोलर पॉवर की व्यावहारिकता को बढ़ाया जा सके. प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) जल्द ही इसे लेकर दुनिया को एक कैलकुलेटर उपलब्ध कराएगी. इस कैलकुलेटर से किसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा बनाने की कितनी क्षमता है, इसका आकलन किया जा सकेगा.

पीएम मोदी ने ‘एक्सीलेरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट’ इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जीवाश्म ईंधन के जरिए कई देश संपन्न हो गए लेकिन इसके चलते धरती और पर्यावरण गरीब हो गए. इसके अलावा जीवाश्म ईंधन ने देशों के बीच तनाव भी पैदा किया लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक तकनीक ने अब बेहतर विकल्प पेश किया है.

उन्होंने समारोह के दौरान ‘सूर्योपनिषद’ का उल्लेख करते हुए कहा कि सूर्य से ही सब कुछ बना है और यह ऊर्जा का इकलौता स्रोत है जो सबकी देखभाल कर सकता है. सूर्योपनिषद के मुताबिक धरती पर जब से जीवन की शुरुआत हुई है, सभी जीवित लोगों की लाइफ साइकिल सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ी हुई है.

मोदी ने कहा आगे बने रहने की दौड़ में प्रकृति का बहुत नुकसान हो चुका है और अगर इसे फिर से संतुलित करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ सूर्य के जरिए किया जा सकता है. मानव जाति के सुरक्षित भविष्य के लिए सूर्य के साथ कदमताल करना होगा. एक घंटे में धरती का पर्यावरण इननी सनलाइट प्राप्त करता है कि इससे हर इंसान की जरूरतों के मुताबिक पूरे साल भर बिजली मिल सकती है.

हालांकि इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में उपलब्ध हो सकती है और खराब मौसम में दिक्कत आ सकती है तो ऐसे में पीएम मोदी ने दुनिया भर के लिए एक ग्रिड की वकालत की है. इससे हर वक्त सभी को स्वच्छ ऊर्जा किसी भी जगह पर उपलब्ध हो सकेगी. इससे स्टोरेज की जरूरत भी कम होगी. समारोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी जलवायु परिवर्तनों से होने वाली समस्या से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं.

