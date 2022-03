Mehngai Mukt Bharat Abhiyan: घंटी और गैस सिलिंडर बजाकर होगा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस का तीन चरणों में ‘महंगाई मुक्त भारत अभियान’

कांग्रेस ने लोगों से 31 मार्च को सुबह 11 बजे अपने घर के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलिंडर पर माला चढ़ाकर, ड्रम-घंटी या अन्य चीजों को बजाकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है.

कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ तीन चरणों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. (File Image- PTI)

Mehngai Mukt Bharat Abhiyan: कांग्रेस (Congress) ने महंगाई के खिलाफ तीन चरणों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने पहले चरण में 31 मार्च यानी अगले हफ्ते गुरुवार को सुबह 11 बजे अपने घर के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलिंडर पर माला चढ़ाकर, ड्रम-घंटी या अन्य चीजों को बजाकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है. कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. कांग्रेस का कहना है कि वोट हासिल करने के लिए सरकार ने 137 दिनों तक पेट्रोल-डीजल, गैस सिलिंडर, पीएनजी और सीएनजी के भाव स्थिर रखे और अब चुनाव बीत गए हैं तो महंगाई की मार से पिछले एक हफ्ते में हर परिवार का बजट बिगड़ गया है. After keeping prices of Petrol-Diesel,Gas Cylinder, PNG & CNG unchanged for 137 days to secure votes, last one week has been a nightmare for budget of every household



Every day increase in prices proved the dictum for Modi Govt-

“Fleece the People, Fill Coffers”



Our Statement- pic.twitter.com/oug6R76sqp — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 26, 2022 तीन चरणों में Mehngai Mukt Bharat Abhiyan

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और इनचार्ज के साथ विमर्श कर तीन चरणों में महंगाई मुक्त भारत अभियान कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है. पहले चरण में 31 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अपने घर के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर घर के बाहर गैस सिलिंडर पर माला पहनाकर, ड्रम-घंटी या अन्य चीजों को बजाकर विरोध करने का आह्वान किया है. कांग्रेस का कहना है कि इसे बजाकर गैस-पेट्रोल-डीजल के बढ़ते भाव को बहरी बीजेपीा सरकार तक पहुंचाना है.

2-4 अप्रैल के बीच जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च होगा.

7 अप्रैल को राज्य स्तर पर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च राज्य के मुख्यालय पर होगा.

