Twitter ने राहुल गांधी के बाद उनकी पार्टी का एकाउंट भी किया लॉक, कांग्रेस बोली – मोदी जी, हमने आजादी की लड़ाई जीती थी, यह भी जीतेंगे

कांग्रेस ने कहा है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने उनके नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का एकाउंट लॉक करने के बाद अब पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया है. साथ ही पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला, सुष्मिता देव और अजय माकन समेत कई और बड़े नेताओं के ट्विटर एकाउंट लॉक कर दिए जाने की बात भी कही है. पार्टी ने आज यानी गुरुवार 12 अगस्त को फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए यह जानकारी दी है.

कांग्रेस द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए स्क्रीन शॉट के मुताबिक ट्विटर ने उनके एकाउंट को लॉक करने के लिए नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है. इससे पहले ट्विटर ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से लॉक कर दिया. राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को 9 साल की दलित रेप विक्टिम के परिवार के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने के अगले दिन लॉक किया गया. इस बारे में सामने आई खबरों के मुताबिक ट्विटर ने यह कार्रवाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के कहने पर की थी.

कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, “मोदी जी आप कितने भयभीत हैं? याद रखिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आजादी की लड़ाई महज सच्चाई, अहिंसा व लोगों की इच्छा शक्ति के दम पर लड़ी है. हमने तब भी जीता था और हम फिर जीतेंगे.” कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग प्रमुख रोहन गुप्ता के मुताबिक पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट समेत पार्टी के बड़े नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के करीब 5 हजार ट्विटर एकाउंट ब्लॉक किए गए हैं.

कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख रोहन गुप्ता का आरोप है कि ट्विटर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सरकार के दबाव में काम कर रही है. गुप्ता के मुताबिक जिस फोटो को शेयर करने के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ट्विटर एकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, उसी फोटो को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने भी साझा किया था, जिसे कई दिनों तक हटाया नहीं गया था. दावे के मुताबिक ट्विटर ने कांग्रेस के आधिकारिक एकाउंट के अलावा राहुल गांधी, मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी अजय माकन, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव के खातों को भी लॉक किया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ट्विटर की इस कार्रवाई का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है, “रेप मामले में पीड़िता की पहचान छिपाने का नियम उन्हें सामाजिक उत्पीड़न,भेदभाव से बचाने के लिए बना है. पर इसका इस्तेमाल उन्हें व उनके परिवार को अलग-थलग करने और उन्हें सामाजिक समर्थन से वंचित करने के लिये किया जा रहा है! राहुल गांधी के खाते का निलम्बन ऐसे समर्थन को कुचलने के लिए ही है.”

कांग्रेस ने ट्विटर की कार्रवाई के समर्थन में दी जा रही दलीलों का भी तंज़ भरे लहजे में जवाब दिया है. पार्टी प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने व्यंग्य करते हुए ट्विटर पर लिखा है, “निर्भया की मां और भाई की तस्वीरें और वीडियो अब तक किसी ने नहीं देखे होंगे. कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं. किसी चैनल ने उन्हें कभी नहीं दिखाया. ट्विटर पर कोई तस्वीर नहीं मिल सकती. है न?”



दरअसल, अपने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि निर्भया की मां, भाई और पिता को मीडिया बड़े पैमाने पर जगह देता रहा है. उनके बयान, तस्वीरें हर जगह छाए रहे हैं. फिर भला दिल्ली के दूसरे वैसे ही भयावह कांड में पीड़िता के परिवार का साथ देने वाली राहुल गांधी की तस्वीरों पर अलग रुख क्यों अपनाया जा रहा है?

