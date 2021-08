Sushmita Dev Joins TMC: सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ ममता बनर्जी का दामन थामा, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में हुईं TMC में शामिल

Sushmita Dev Joins TMC after resigning from Congress: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं सुष्मिता देव कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. उन्होंने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने की जानकारी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई, जिसे सुष्मिता ने खुद रिट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि वे अपनी नई पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी. सुष्मिता ने अपने ट्वीट में “हैशटैक खेलाहोबे” लिखकर अपनी इस नई प्रतिबद्धता का इजहार भी कर दिया.

Will give it all I have got…. @MamataOfficial thank you???????? #KhelaHobe https://t.co/aa0ijNrhOk



सुष्मिता देव के इस कदम ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने पार्टी से इस्तीफा देने के पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पर अपना बॉयो बदल दिया था. जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वह पार्टी छोड़ सकती हैं.

सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को से इस्तीफे का जो पत्र भेजा है, उसमें पार्टी के साथ लंबे सफर के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस्तीफे की कोई खास वजह नहीं बताई. सिर्फ इतना ही लिखा कि वे जनकल्याण के काम में एक नया सफर शुरू करना चाहती हैं.

इससे पहले भी कांग्रेस के कई युवा नेता दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं जिनमें राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद शामिल हैं. सुष्मिता देव दिग्गज कांग्रेस नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं. इस्तीफा देने से चंद रोज दिनों पहले ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कुछ कांग्रेस नेताओं के खाते लॉक किए थे, उनमें से सुष्मिता देव का अकाउंट भी शामिल था.

सुष्मिता के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर अपना दर्द व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि, ‘सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. जब कोई युवा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो पार्टी के पुराने नेताओं पर इसका आरोप लगता है. पार्टी इसके साथ आंखें बंदकर बढ़ती रहती है.

Sushmita Dev

Resigns from primary membership of our Party

While young leaders leave we ‘oldies’ are blamed for our efforts to strengthen it

The Party moves on with :

Eyes Wide Shut

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 16, 2021