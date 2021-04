कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए कोरोना की चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोना महामारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इसकी चपेट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi भी आ गए हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि हल्के लक्षण सामने आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया तो उन्हें पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई. कांग्रेस नेता गांधी ने पिछले कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए हुए लोगों से सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की सलाह दी है और लोगों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया है.

All those who’ve been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe.

वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को जल्दी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, प्रिय डॉ मनमोहन सिंह जी, आपको जल्द रिकवरी के लिए शुभकामनाएं. भारत को इस मुश्किल समय में आपके मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत है.

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली डोज 3 मार्च और बूस्टर डोज 4 अप्रैल को दी गई थी यानी दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद भी वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 20 लाख से अधिक सक्रिय कोरोना केसेज हैं जो कुल पॉजिटिव केसेज के 13.26 फीसदी हैं. जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक देश भर में

20,31,977 कोरोना के एक्टिव केसेज थे. कुल एक्टिव केसेज में 65.07 फीसदी मामले सिर्फ पांच राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल से हैं. भारत में अब तक कोरोना के 1,53,21,089 केसेज सामने आ चुके हैं जिसमें से 85.86 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं. कोरोना के चलते अब तक 1.18 फीसदी यानी 1,80,530 लोगों की मौत हो चुकी है.

