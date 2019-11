अब दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से कहीं भी जाना होगा आसान, Uber में मिलेगा नया फीचर

दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली- एनसीआर में रहने वाले लोगों को अब सफर करने में आसानी होगी. अब दिल्ली में किसी बाहरी छोर तक जाने के लिए आपको परेशानी नहीं होगी. दिल्ली में अब Uber अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर लॉन्च करने जा रहा है. इस फीचर में डेस्टिनेशन तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट ऑप्शन के तहत मेट्रो के रूट्स की जानकारी होगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उबर ने DMRC के साथ एक पार्टनरशिप की है और अब कंपनी 210 मेट्रो स्टेशनों तक इसकी सेवा शुरू करेगी. इससे मेट्रो के मुसाफिरों को शहर में कहीं भी जाने के लिए सुविधा होगी. इसके बारे में एलान करते हुए Uber के global CEO Dara Khosrowshahi भी मौजूद थे. अब Uber के ग्राहक एक नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन देखेंगे, जिसकी मदद से वो अपने सफर को एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा प्लान कर पाएंगे.

एक बार जब Uber के यूजर्स जब ऐप को खोलेंगे और डेस्टिनेशन को डालेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन UberGo, Premier और Pool के साथ ही मौजूद होगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन को चुनने का बाद, मुसाफिर को अपने डेस्टिनेशन तक जाने का सबसे सस्ता और आसान रूट पता चल जाएगा. इसमें व्यक्ति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रवाना होने का समय और रियल टाइम शेड्यूल भी पता चल जाएगा. इसमें दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल और बस का शेड्यूल शामिल होगा.

Uber यूजर के पास कैब की राइड का भी ऑप्शन होगा. इसके अलावा नजदीकी मेट्रो स्टेशन के लिए Uber ऑटो या Uber Moto को भी लेने का भी ऑप्शन होगा. मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद उसके पास फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए Uber का ऑप्शन मिलेगा.

DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 377 किलोमीटर में फैला है. इसमें कुल 274 मेट्रो स्टेशन हैं जो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों को भी जोड़ते हैं. इनमें यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा का फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ शामिल हैं. उनके मुताबिक इससे फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इससे मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले 6 मिलियन मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी.

Story: Devanjana Nag

