CM योगी का बड़ा कदम: UP के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में ट्रांसफर हुए 611 करोड़

Coronavirus Crisis: कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 27 लाख से ज्यादा मजदूरों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के समय इन मजदूरों के बैंक खातों में नकद सहायता पहुंचाने के लिए कैश ट्रांसफर किये. दरअसल, मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन की स्थिति में किसानों, गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान किया. इसमें मनरेगा के लाभार्थियों के लिए भी बड़ा एलान किया गया. जिसमें सरकार ने मनरेगा मजदूरों की रोज की ​मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया.

यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे राज्य के 27.5 लाख मजदूरों के बैंक खाते में सीधे 611 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो की मदद से मनरेगा मजदूरों से बात की और उन्हें योजना की जानकारी दी.

Lucknow: CM Yogi Adityanath today transferred Rs 611 Crore directly to the bank account of 27.5 Lakh workers of the state, under MNREGA scheme, in the light of #CoronavirusLockdown . The CM also talked to them through video-conference today, informing them of the scheme. pic.twitter.com/FRyKFU4tg2

सरकार ने गरीब मजदूरों को राहत देते हुए मनरेगा के तहत रोज मिलने वाली मजदूरी में 20 रुपये का इजाफा किया है. अब मजदूरों को रोज के हिसाब से 202 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 182 रुपये थे. मनरेगा की किस्त से 5 करोड़ परिवालों को फायदा मिलेगा और करीब 2000 रुपये की उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 30 मार्च सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 75 मामले सामने आ चुके हैं. अभी तक 11 मरीज इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं. यूपी के गौतमबुद्ध नगर में अबतक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. आंकड़ों के अनुसार, जिले में 30 से जयादा कोरोना संक्रमण के केस हैं.

