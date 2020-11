G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी: जलवायु परिवर्तन से एकजुट होकर लड़ना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को 15वें जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन (Climate Change) समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से बंद दरवाजों के पीछे रहकर नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ज्यादा तेजी से प्रगति कर सकेगी अगर विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का अधिक सहयोग रहेगा.

पीएम मोदी ने कहा हमारा ध्यान महामारी से नागरिकों और अर्थव्यवस्था को बचाने पर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने वर्ष 2030 तक 2.60 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को दोबारा सही करने का लक्ष्य रखा है.

‘सेफगार्डिंग द प्लैनेट’ विषय पर G20 साइड ईवेंट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि उनसे आगे भी निकल रहा है. पर्यावरण के साथ मिलकर सौहार्द के साथ रहने के हमारे पारंपरिक लोकाचार से प्रेरित होकर और मेरी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत ने लो कार्बन और क्लाइमेट रिजीलिएंट विकास प्रणालियों को अपनाया है.

UP: विंध्यांचल के 3000 गांवों में पाइप से पहुंचेगा पीने का पानी, PM मोदी ने प्रॉजेक्ट्स की रखी आधारशिला

सौर ऊर्जा के महत्व पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सबसे तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है. हम अरबों डॉलर जुटाने की योजना बनाते हैं, हजारों हितधारकों को प्रशिक्षित करते हैं और रिन्युएबल एनर्जी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देते हैं. आगे कहा कि आईएसए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.