नागरिकता संशोधन बिल 2019: राज्यसभा में पेश, सरकार को पास होने की उम्मीद

Citizenship Amendment Bill 2019: केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को बुधवार दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश करेगी. सरकार को इस बिल को राज्य सभा से पारित होने की उम्मीद है. इससे पहले, यह बिल सोमवार रात को लोकसभा से बहुमत के साथ पास हो गया. इस बिल के पक्ष 311 और विपक्ष में 80 मत पड़े थे. कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल, आरजेडी, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.

​भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था. हालांकि मंगलवार को शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिल पर उनकी पार्टी के कुछ सवाल हैं, जबतक उनके जवाब नहीं दिए जाते वह राज्यसभा में इस बिल का समर्थन नहीं करेगी. हालांकि, सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि वह बिना ​शिवसेना के समर्थन के भी राज्यसभा से बिल आसानी से पास करा लेगी.

बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहृलाद जोशी ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल को आज राज्यसभा में 12 बजे पेश किया जाएगा और यह सदन में बहुमत के साथ पारित हो जाएगा.

Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi after BJP parliamentary party meeting: The #CitizenshipAmendmentBill will be tabled in Rajya Sabha at 12 pm today, and it will be passed in the house with comfortable majority (file pic) pic.twitter.com/ckHwZoXpAP

Citizenship Amendment Bill 2019: क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक?

जोशी ने बताया, ”पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल धर्म के नाम पर भेदभाव का शिकार हुए लोगों के लिए स्व​र्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा.” सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि ना​ग​रिकता संशोधन बिल पर कुछ विपक्षी दल वही भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान बोल रहा है.

संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने बताया कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के किसानों, कारोबारियों और उद्योपतियों से सुझाव लेने और उसका फीडबैक वित्त मंत्री को दें.

