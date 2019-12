लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने के पक्ष में पड़े 293 वोट, विपक्ष में 82 सदस्य

Citizenship Amendment Bill 2019: गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नारिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया. इस बिल के पेश होते ही सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा. सभापति ने हंगामे के बीच बिल पर चर्चा जारी रखी. बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 0.001 फीसदी भी यह बिल नहीं है. कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं. दोपहर करीब 1:30 बजे लोकसभा में बिल को पेश करने को लेकर मतदान हुआ. बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विपक्ष में 82 वोट पड़े. वोटिंग में कुल 375 सांसदों ने हिस्सा लिया.

Lok Sabha: 293 ‘Ayes’ in favour of introduction of #CitizenshipAmendmentBill and 82 ‘Noes’ against the Bill’s introduction, in Lok Sabha pic.twitter.com/z1SbYJbvcz

इससे पहले, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ है. शाह ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब कोई सरकार नागरिकता पर कुछ कदम उठा रही है. कुछ सदस्य यह सोच रहे हैं कि यह बिल समानता के अधिकार के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी बांग्लादेश से आए लोगों को भारत की नाग​रिकता देने का फैसला किया. फिर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता क्यों नहीं दी गई. यदि अनुच्छेद 14 की ही बात है तो सिर्फ बांग्लादेश से आने वालों को ही नागरिकता क्यों दी गई.

नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत यह प्रावधान है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी. बशर्ते ऐसे शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों. यह विधेयक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. बिल के संसद से पारित होने और कानून के अमल में आने के बाद उक्त छहों धर्मों के शरणार्थी देश के किसी भी हिस्से में रह सकेंगे.

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था. उत्तर-पूर्व के राज्यों की कुछ मांगों को देखते इस बिल को ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा गया था. इस साल जनवरी में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

लोकसभा ने 8 जनवरी को यह बिल पारित कर दिया था. बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना था. हालांकि, 16वीं लोकसभा का सत्र खत्म होने की वजह से यह विधेयक अटक गया. अब इसे मौजूदा सत्र में पेश किया गया है. कैबिनेट बिल को मंजूरी दे चुकी है.

