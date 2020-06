दिल्ली में एक और लॉकडाउन की अटकलों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी स्पष्ट जानकारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में एक और लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है. हालांकि, राजधानी में नोवल कोरोनावायरस (coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. केजरीवाल ने ट्ववीट कर कहा, ”अधिकांश लोग दिल्ली में एक और लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं. इस तरह की कोई योजना नहीं है.” इससे पहले, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

Many people are speculating whether another lockdown in Delhi in being planned. There are no such plans.



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बयान आया है. रविवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण कोविड19 से निपटने के लिए गृह मंत्री शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और तीनों मेयर के साथ बैठक हुई थी.

बता दें, कोनोवायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन की अटकलें लगाई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि सरकार संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन सख्ती के साथ आगे बढ़ा सकती है. हालांकि, इन अटकलों को दिल्ली सरकार ने खारिज किया है.

राजधानी दिल्ली में कोविड19 के मामले 41,000 के पार चले गए हैं. रविवार को बीते 24 घंटे में 2224 रिकॉर्ड मामले सामने आए और 56 लोगों की मौत हुई. सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी में अब​तक कोरोना से 1327 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार को लगातार तीसरा दिन रहा जब नए कोरोना केस 2000 से ज्यादा समाने आए. राजधानी में कुल कोरोना केस अभी तक 41,182 हैं.

