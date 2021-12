Helicopter Crash Live Updates : हेलिकॉप्टर हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 की मौत, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने शोक जताया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हेलिकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसरों और जवानों के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है. राहुल ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है.

I extend my condolences to the family of Gen Bipin Rawat and his wife. This is an unprecedented tragedy and our thoughts are with their family in this difficult time. Heartfelt condolences also to all others who lost their lives. India stands united in this grief.