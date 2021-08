मंहगे पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार पर चिदंबरम का तंज, कहा- क्या संसद सत्र की वजह से 19 दिनों से नहीं बढ़ाया है दाम

सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम ने महंगे पेट्रोल-डीजल पर सरकार की बड़े ही चुटीले अंदाज में खिंचाई की है. चिदंबरम ने कहा कि पिछले 19 दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्या इसलिए नहीं बढ़ी हैं देश में संसद सत्र चल रहा है या फिर पेगासस स्पाईवेयर की घुसपैठ की वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों के प्रमुख आपस में मोबाइल पर बात नहीं कर पा रहे हैं. क्या तेल कंपनियों के चीफ 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं.पिछले 19 दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी न होने के पीछे यही वजहें हैं.

b) Chiefs of Oil Marketing Companies cannot talk to each other because their phones are infiltrated by Pegasus spyware and the Israelis are listening

इससे पहले चिदंबरम ने पेगासस मामले में सरकार से जवाब मांगा था. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को यह बताने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है कि क्या वह भी यह स्पाईवेयर बनाने वाली एनएसओ ग्रुप की ग्राहक थी.चिदंबरम ने यह भी कहा कि 40 सरकारें और 60 एजेंसियां एनएसओ समूह की ग्राहक थीं.

Pegasus मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा, अगर जासूसी के आरोप सही तो यह बेहद गंभीर मसला

कांग्रेस पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार को घेरने में लगी है. इस सप्ताह की शुरुआत में इनकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी के खिलाफ राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ संसद तक साइकिल रैली निकाली थी. राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और दबाव बनाने रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई थी. इसमें तृणमूल, एनसीपी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दलों ने हिस्सा लिया था. आम आदमी पार्टी और बीएसपी इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी.

दूसरी ओर, पेगासस मामले के लेकर सरकार ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि वह संसद में पेगासस मामले में किसी भी तरह का चर्चा नहीं कराएगी. दूसरी ओर विपक्ष सदन की कार्यवाही चलाने के लिए हर हाल में पेगासस पर चर्चा की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता.

