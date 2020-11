Chhath Puja Special Train: छठ के लिए रेलवे ने चलाई 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, लिस्ट में चेक कर लें अपना रूट

Chhath Puja Special Train 2020 For Bihar: छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने छह जोड़ी पूजा स्पेशल गाड़ियों के चलाने की घोषणा की है. पूर्व-मध्य रेल ने द्वीट कर इसकी जानकारी दी है. 26 नवंबर से लेकर 03 दिसंबर तक छह जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर से हावड़ा, जयनगर से लोकमान्य तिलक और रक्सौल से लोकमान्य तिलक के बीच चलाई जा रही हैं. नीचे ट्रेनों की समय सारिणी दी हुई है.

ट्रेन 05269- मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के बीच 26 नवंबर को शुरू होगी. यह ट्रेन 21:20 से छूटकर हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, टुंडला, आगरा फोर्ट, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर और महेसाणा होते हुए तीसरे दिन अहमदाबाद सुबह 9 बजे पहुंचाएगी.

ट्रेन 05270- यह ट्रेन अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच 29 नवंबर को शुरू होगी. यह अहमदाबाद से 16:30 से छूटकर महेसाणा, पालनपुर, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सीवान, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए तीसरे दिन 04:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

ट्रेन 05272- यह ट्रेन मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच 24 नवंबर से शुरू होगी. मुजफ्फरपुर से 15:15 बजे छूटकर समस्तीपुर, बरौनी, मधुपुर, आसनसोल,. रानीगंज, दुर्गापुर और बर्द्धमान होते हुए दूसरे दिन 03:10 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचाएगी.

ट्रेन 05271- यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन और मुजफ्फरपुर के बीच 25 नवंबर को शुरू होगी. हावड़ा से 11:05 पर छूट कर वर्धमान, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, मधुपुर, बरौनी और समस्तीपुर होते हुए उसी दिन 22:50 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी.

ट्रेन 05547- यह ट्रेन जयनगर और लोकमान्य तिलक के बीच 23 नवंबर और 30 नवंबर को चलेगी. जयनगर से शाम 18:10 बजे छूटकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, पटना, मिर्जापुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल और कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर तीसरे दिन 7:30 पर पहुंचाएगी.

ट्रेन 05548- यह ट्रेन लोकमान्य तिलक से जयनगर के बीच 26 नवंबर और 3 दिसंबर को चलेगी. लोकमान्य तिलक पर या 11:20 बजे छूट कर कल्याण, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पटना, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी होते हुए दूसरे दिन 23:30 पर जयनगर पर पहुंचेगी.

ट्रेन 05267- रक्सौल और लोकमान्य तिलक के बीच चलने वाली यह ट्रेन 28 नवंबर को छूटेगी. रक्सौल पर 15:40 बजे प्रस्थान कर यह ट्रेन सगौली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, ज्ञानपुर, हंडिया, प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, नासिक रोड और कल्याण होते हुए तीसरे दिन 6:00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.

ट्रेन 05268- यह ट्रेन लोकमान्य तिलक और रक्सौल के बीच 1 दिसंबर को चलेगी. लोकमान्य तिलक जंक्शन से 15:50 पर प्रस्थान कर कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, ज्ञानपुर, वाराणसी, औड़िहार, गाजीपुर, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए तीसरे दिन 7:50 पर रक्सौल पहुंचेगी.

ट्रेन 05559- 25 नवंबर को दरभंगा से अहमदाबाद के बीच चलेगी. दरभंगा से यह 16:45 पर छूटेगी. इसके बाद समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, सूरत, भरूच, वडोदरा और आनंद होते हुए तीसरे दिन यह ट्रेन 9:00 बजे अहमदाबाद जंक्शन पहुंचेगी.

ट्रेन 05560- यह ट्रेन अहमदाबाद से दरभंगा के बीच 27 नवंबर को चलेगी. अहमदाबाद से 19:20 पर प्रस्थान कर आनंद, वडोदरा, सूरत, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, ज्ञानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन 12:15 पर दरभंगा पहुंचेगी.

ट्रेन 05563- जयनगर से उधना जंक्शन के बीच चलने वाली यह ट्रेन 27 नवंबर को रवाना होगी. जयनगर से 01:35 पर छूटकर यह ट्रेन दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, पटना, आरा, बक्सर, सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, जलगांव होते हुए दूसरे दिन 13:00 बजे उधना जंक्शन पहुंचेगी.

ट्रेन 05564- यह ट्रेन उधना जंक्शन से जयनगर के बीच 29 नवंबर को चलेगी. उधना जंक्शन पर यह 09:45 पर शुरू होकर जलगांव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मिर्जापुर, बक्सर, आरा, पटना, समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए दूसरे दिन 22:40 पर जयनगर पहुंचेगी.

