रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! 6 जनवरी से शुरू हो रही हैं कई रेलगाड़ियां, चेक कर लें अपना रूट

कोरोना महामारी (COVID-19 Pandemic) के कारण पिछले साल 22 मार्च 2020 से ट्रेनों का सामान्य संचालन बंद है और इस समय विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं. अब रेलवे इन ट्रेनों को फिर से चलाए जाने की कवायद शुरू कर रही है. रेलवे 6 जनवरी से कुछ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है. ये मेमू पैसेंजर ट्रेन बर्धमान-हटिया, आसनसोल-रांची और आसमसोल-बोकारो स्टील सिटी के बीच शुरू होंगी. गोरखपुर से मैलानी के बीच स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जाएगी. इसके अलावा कानपुर से कासगंज के बीच भी कुछ ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है. लखनऊ से काठगोदाम के बीच भी ट्रेन चलाई जाएगी. कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और कुछ के रूट्स भी रद्द किए गए हैं. रद्द होने वाली और डाइवर्ट वाली ट्रेनें पंजाब से गुजरने वाली हैं.

ईस्टर्न रेलवे कुछ मेमू पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन शुरू किया जा रहा है. इनकी सूची इस प्रकार है. ये पैसेंजर ट्रेनें हर दिन चलाई जाएंगी.

नॉर्थ-ईस्टर्न रेलवे ने 6 जनवरी 2021 से 05009/05010 गोरखपुर-मैलानी-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ट्रेन 05009 गोरखपुर से कल रात 10:20 से खुलेगी और फिर सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ सिटी और लखीमपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 12:15 पर मैलानी पहुंचेगी. मैलानी से ट्रेन 05010 शाम 05:30 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 06:45 बजे तक गोरखपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 31 जनवरी तक चलाई जाएगी.

ट्रेन 05046 कल 6 जनवरी से 31 जनवरी तक सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को लखनऊ से काठगोदाम के लिए चलाई जाएगी. यह ट्रेन रात 11:25 पर लखनऊ से छूटकर बरेली, पंतनगर, हल्द्वानी होते हुए अगले दिन सुबह 8:05 पर काठगोदाम पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 05044 7 जनवरी से 31 जनवरी तक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को काठगोदाम से लखनऊ के लिए चलाई जाएगी. ट्रेन 05044 काठगोदाम से दोपहर 11:45 बजे छूटकर शाम 07:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

6 जनवरी से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ट्रेन 05038/05037 कासगंज-कानपुर अनवरगंज-कासगंज स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है. यह 1 फरवरी 2021 तक चलाई जाएगी. यह ट्रेन कासगंज से दोपहर 01:05 बजे छूटकर फर्रूखाबाद, कन्नौज होते हुए शाम को 06:30 बजे कानपुर अनवरगंज पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन कानपुर अनवरगंज से दोपहर 11:10 बजे छूटकर शाम को 04:30 बजे कासगंज पहुंचेगी.

इसके अलावा ट्रेन 05040/05039 स्पेशल ट्रेन को कल से लेकर 31 जनवरी तक चलाया जाएगा. ट्रेन 05040 कासगंज से सुबह 09:00 से छूटेगी और फर्रूखाबाद, फतेहगढ़ और कन्नौज होते हुए दोपहर 03:10 पर कानपुर अनवरगंज पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन कानपुर-अनवरगंज से दोपहर 02:30 बजे छूटकर कासगंज रात 09:05 पर पहुंचेगी.

