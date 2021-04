Char Dham Yatra Suspended: कोरोना महामारी के चलते चार धाम यात्रा हुई रद्द, उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Char Dham Yatra Suspended: कोरोना महामारी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. इसके चलते देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू भी लगा हुआ है. इसके अलावा कोरोना के चलते ऐसी सभी गतिविधियां पर रोक लगाई जा रही हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हो. इसी कड़ी में आज उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली चार धाम यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है. उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक चार धाम यात्रा को रद्द किया गया है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में स्थित मंदिरों के पुरोहितों को ही अनुष्ठान और पूजा करने की अनुमति रहेगी. चार धाम यात्रा अगले महीने मई से शुरू होने वाली थी.

Uttarakhand government has suspended Char Dham Yatra this year in view of #COVID19 situation in the state. Only priests of the four temples will perform rituals and puja: Chief Minister Tirath Singh Rawat

देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अगले महीने मई से शुरू होने वाली थी. इसके तहत उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की जाती है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल उत्तराखंड आते हैं. अक्षय तृतीया के दिन 14 मई से यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने से इस यात्रा की शुरूआत होनी थी. 14 मई को गंगोत्री मंदिर के कपाट, 17 मई को केदारनाथ मंदिर के कपात और 18 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने थे.

चार धाम यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी ने टूर पैकेज पेश किया था जिसके तहत 11 दिन 12 दिन के टूर पैकेज के लिए दिल्ली से प्रति व्यक्ति 43850 रुपये का किराया तय किया गया था. इसके अलावा बसों की बुकिंग भी शुरू हुई थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते बुकिंग नहीं हो पा रही थी. पिछले हफ्ते न्यूज एजेंसी पीटीआई को यात्रा मैनेजमेंट ज्वाइंट रिलेशन कमेटी के प्रेसिडेंट सुधीर रॉय ने जानकारी दी थी कि हर साल इस समय यात्रा के लिए कम से कम 500 बसों की एडवांस बुकिंग हो जाती थी लेकिन इस बार अभी तक एक भी पैसेंजर बस की बुकिंग नहीं हो पाई थी.

