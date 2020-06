1 जून से अमल में आ रहे हैं ये 4 बदलाव, हर आम से लेकर खास तक होगा प्रभावित

देश में हर महीने की 1 तारीख से कुछ न कुछ नए नियम या फिर मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव अमल में आते हैं. 1 जून 2020 से भी कुछ बदलाव अमल में आ रहे हैं. इन बदलावों का हर खासो आम पर प्रभाव पड़ने वाला है. कोरोनावायरस महामारी के दौर में हो सकता है कि संकट का सामना कर रहे लोगों को इनसे कुछ हद तक राहत मिल सके.

देश में 1 जून से 200 नई ट्रेन चलने लगेंगी. ये ट्रेन भारतीय रेलवे नेटवर्क पर वर्तमान में मौजूद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 30 स्पेशल एसी ट्रेनों के अतिरिक्त हैं. नई 200 ट्रेन ​में कोई भी कोच अनारक्षित नहीं होगा और जनरल कोचों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित होंगी. इनमें जनशताब्दी ट्रेनें, दूरंतो एक्सप्रेस और दूसरी मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा भारतीय रेलवे ने सभी IRCTC स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी उन सभी ट्रेनों के लिए है जो वर्तमान में दौड़ रही हैं और जो 1 जून से चलना शुरू करेंगी. वर्तमान में भारतीय रेलवे 30 एसी स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इन्हें व 200 नई ट्रेनों को मिलाकर 230 स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को वर्तमान 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है. इन स्पेशल ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग को भी मंजूरी दे दी गई है.

मोदी सरकार ने कोरोनावायरस को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन को 1 जून से खत्म करने का फैसला किया है. देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी. इसके तहत अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जो 1 से 30 जून तक लागू रहेंगी. राज्य अपने मूल्यांकन के मुताबिक पाबंदियां लगा सकते हैं. फेज 1 के अंतर्गत धार्मिक स्थान या लोगों के लिए प्रार्थना की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलने वाले हैं.

1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है. सोमवार से पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू हो रहा है. यानी अब देश के किसी भी एक राज्य में बने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य या देश के किसी भी कोने में राशन लिया जा सकेगा. राशन कार्ड एक सरकारी डॉक्‍युमेंट है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं.

इनकम टैक्स विभाग ने संशोधित फॉर्म 26AS को अधिसूचित कर दिया है. फॉर्म 26AS सालाना कंसोलिडिटेड टैक्स स्टेटमेंट है, जिसे टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स वेबसाइट से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं. इस फॉर्म में स्रोत पर कर संग्रह या कर कटौती का ब्यौरा होता है. अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल जाएगा. अब इस फॉर्म में टीडीएस-टीसीएस के ब्यौरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि संशोधित 26AS फॉर्म एक जून से प्रभावी हो रहा है.

