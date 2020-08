1 सितंबर से लागू हो रहे हैं ये बदलाव, आम आदमी से लेकर कारोबारी तक पर होगा असर

Changes from 1st September: देश में 1 सितंबर से कुछ अहम बदलाव अमल में आने वाले हैं. ये रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर फाइनेंस तक से जुड़े हैं. इन बदलावों में लॉकडाउन हटाने के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 के नियम भी शामिल हैं. इसके अलावा सरकार ने कुछ नए प्रावधानों का एलान अगस्त माह में किया था, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि अगले माह से क्या-क्या बदलने वाला है…

हर माह की पहली तारीख को LPG सिलिंडर के दाम में बदलाव होता है. 1 अगस्त को LPG की कीमतों में सिर्फ कोलकाता में बदलाव हुआ था और नॉन सब्सिडाइज्ड रसोई गैस LPG सिलिंडर के लिए यह बढ़कर 621 रुपये हो गई थी. वहीं दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले LPG सिलिंडर की कीमत 594 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नै में 610.50 रुपये पर स्थिर रही थी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है. इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी. अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक सितंबर से 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर बतौर ASF चुकाना होगा. विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं. इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है.

देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है. अनलॉक 4 में क्या खुलेगा और क्या नहीं, इस बारे में अभी गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी होना बाकी है. उसी के आधार पर राज्य सरकारें भी अपने यहां दिशा-निर्देश जारी करेंगी. हालांकि हो सकता है कि अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा दोबारा शुरू कर दी जाए. देश में मेट्रो सेवाएं मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद हैं. हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे.

आगे और सस्ता होगा कर्ज, RBI गवर्नर ने दिए संकेत; कहा- देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत

सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा. इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी. ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था.

आरबीआई द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम यानी ईएमआई के स्थगन की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है. लॉकडाउन में कर्जदारों को पैसे की कमी से राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम का एलान किया था. पहले यह तीन माह के लिए था लेकिन बाद में इसे और तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया. यानी अब 6 माह की लोन मो​रेटोरियम राहत 31 अगस्त को खत्म हो रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.