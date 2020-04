Lockdown: देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन, राज्यों की सलाह पर केंद्र कर रहा विचार

कोरोनावायरस (Coronavirus) के जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) 14 अप्रैल को खत्म होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है. इस बीच, सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है. केंद्र सरकार अब इस दिशा में विचार कर रही है. हालांकि, केंद्र की तरफ से अभी तक लॉकडाउन बढ़ाने का आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं हुआ है.

कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 25 मार्च से अगले 21 दिन तक लॉकडाउन का एलान किया है. इस बीच ट्रेन, बस और हवाई जहाज का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए ही आवागमन को मंजूरी दी गई है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञों अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं. केंद्र सरकार इस सलाह पर विचार कर रही है.

A lot of state governments, as well as experts, are requesting Central Government to extend the lockdown. Central Government is thinking in this direction: Government sources pic.twitter.com/iDShmLIS8j

देश में कई राज्य कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या धीरे-धीरे हटाने की बात कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कहा कि हमारे लिए लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है. अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सकता है लेकिन यदि लोग मर गए तो उन्हें दोबारा नहीं लाया जा सकता है. इसलिए यदि जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन को हम आगे बढ़ा देंगे. इस बारे में फैसला स्थिति को देखते हुए किया जाएगा.

दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना सही रहेगा. 21 दिन की अवधि खत्म होने के बाद तुरंत लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि हमा लॉकडाउन तुरंत नहीं हटा सकते हैं. इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना होगा, ऐसा मुझे लगता है. उन्होंने कहा कि हालांकि लॉकडाउन हटाने का फैसला टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लिया जाएगा.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने केंद्र को लॉकडाउन की अवधि को दो हफ्ते बढ़ाने का सुझाव दिया है. मुख्यमंत्री राव ने इसके लिए बीसीजी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें लॉकडाउन को 3 जून तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था. हालांकि, तेलंगाना ने भी अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है. राव ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री, भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे बेझिझक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दें. किसी से भी सलाह लें, प्रत्येक मुख्यमंत्री से सलाह करें, पूरे देश के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करें, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें क्योंकि भारत में हमारे पास इस जानलेवा वायरस से निपटने का और कोई हथियार नहीं है.’

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की संभावना लग रही है. यूपी सरकार के सूत्रों के अनुसार जब तक प्रदेश में कोरोना का एक भी मामला रहेगा, तब तक लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करने के सुझाव मांग चुके हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवारण कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देश में कोरोना के मामले बढ़कर 4421 हो गए हैं. अभी तक 117 लोगों के मरने की खबर है. वहीं, बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोनों के 354 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई है.

