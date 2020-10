सरकारी कर्मचारियों को दिवाली ​गिफ्ट; जरूरत पर 10 हजार रुपये ले सकेंगे एडवांस, वो भी इंटरेस्ट फ्री

Special Festive Advance Scheme: वित्त मंत्री ने दशहरा और दिवाली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन टाइम इंटरेस्ट फ्री फैस्टिवल एडवांस का एलान किया है. इसके तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेंगे. इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसे प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. माना जा रहा है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा.

बता दें कि कोविड 19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. इसके चलते कंज्यूमर सेंटीमेंट में अबतक पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाया है. ऐसे कुछ सर्वे भी आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि महामारी के चलते लोग अब खर्च करने से हिचक रहे हैं. इससे मांग प्रभावित हो रही है, जिसका असर सीधे जीडीपी पर हो रहा है. इसमें हर तरह की मांग है, मसलन कंज्यूमर गुड्स से लेकर ट्रैवल या अन्य सभी. इसी को देखते हुए सरकार कंज्यूमर सेंटीमेंट बेहतर करने के लिए हर संभव उपाय करने में लगी है.

यह वनटाइम स्कीम है, जिसके तहत केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेगा. यह एडवांस प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. इस एडवांस को 10 किस्तों में वापस करना होगा. इस एडवांस पर कर्मचारी को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. डिजिटल इंडिया को बए़ावा देने के लिए इस एडवांस का इस्तेमाल भी डिजिटल मोड में ही करना होगा. इस पर आने वाले बैंक चार्ज का भी भुगतान सरकार करेगी.

इस स्कीम पर सरकार का 4000 करोउ़ खर्च होने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे. स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. इसे चुकाने के लिए 1000 रुपये मंथली किस्त होगी.

स्पेशल LTC कैश स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश बाउचर मिलेगा. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस है, जिसका पालन करना होगा. माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोत्तरी होगी. इसके तहत वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर किराए का तीन गुना अधिक खर्च करना होगा. लीव इनकैशमेंट यानी अवकाश नकदीकरण क्लेम के लिए उसके बराबर ही रकम खर्च करनी होगी. हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा.

