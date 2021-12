CBSE ने रद्द किए 10वीं के अंग्रेजी प्रश्नपत्र के विवादित सवाल, सोनिया गांधी ने महिला विरोधी बताते हुए संसद में किया था विरोध

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को दसवीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में पूछे गए विवादित सवालों को रद्द करना पड़ा है. बोर्ड ने इस कार्रवाई का एलान विपक्ष के कड़े विरोध के बाद किया. बोर्ड ने विवादित प्रश्नों को गलत और गाइडलाइन्स के खिलाफ बताते हुए उन्हें रद्द करने और उनके बदले छात्रों को पूरे अंक देने का ऐलान किया है. दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में दिए गए एक अपठित गद्यांश (unseen passage) और उस पर आधारित सवालों का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाया. उन्होंने दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में दिए गए एक अपठित गद्यांश (unseen passage) और उस पर आधारित सवालों को महिला विरोधी और पिछड़ी सोच की मिसाल बताते हुए इन पर कड़ा एतराज जाहिर किया. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को न सिर्फ इन सवालों को फौरन रद्द करना चाहिए बल्कि इस पर माफी मांगते हुए पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए. सोनिया गांधी के ये मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईयूएमएल के सांसदों ने सरकार से इस पर सफाई देने की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट भी किया.

Miss Universe 2021: हरनाज संधु ने रचा इतिहास, 21 साल बाद भारतीय सुंदरी बनीं मिस यूनिवर्स, इस सवाल का जवाब देकर हासिल किया ताज

भारी विवाद के बीच सीबीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 11 दिसंबर को आयोजित कक्षा 10 के पहले टर्म की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा व साहित्य पेपर में एक पैसेज बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं था. इस मामले को विषय से जुड़े मामलों की समिति के पास भेजा गया था और उसकी सिफारिशों के आधार पर प्रश्न पत्र सीरीज जेएसके/1 में पैसेज संख्या 1 और इससे जुड़े प्रश्नों को निरस्त कर सभी स्टूडेंट्स को उस पैसेज के लिए पूरे अंक दिए जाने का फैसला किया गया है. इसके अलावा अंग्रेजी भाषा व साहित्य के अन्य सीरीज के पेपर्स के लिए भी पैसेज संख्या 1 के लिए पूरे अंक सभी बच्चों को दिए जाएंगे ताकि भेदभाव न हो.

As the passage in one set of question paper in class X English Exam is not in accordance with guidelines of the board with regard to setting of question papers, it has been decided to drop the question and award full marks to the students for this passage . pic.twitter.com/IHfoUJSy2O

सीबीएसई की तरफ से विवादित गद्यांश और उस पर आधारित सवालों को रद्द किए जाने के एलान से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रश्नपत्र के विवादित हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा, “अविश्वसनीय, क्या हम वाकई बच्चों को यह बकवास पढ़ा रहे हैं? स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं को पीछे धकेलने वाले ऐसे विचारों को बढ़ावा देती है. अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी बातें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कैसे पहुंच जातीं? प्रियंका ने अपने इस ट्वीट में सीबीएसई के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया.

Clearly the BJP Government endorses these retrograde views on women, why else would they feature in the CBSE curriculum? @cbseindia29 @narendramodi ?? pic.twitter.com/5NZyPUzWxz

Unbelievable! Are we really teaching children this drivel?

राहुल गांधी ने भी विवादित पैसेज को आपत्तिजनक बताते हुए आरएसएस-बीजेपी पर युवाओं के भविष्य और उनके मनोबल को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बच्चों, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो. कड़ी मेहनत ही काम आती है, कट्टरता नहीं.

Most #CBSE papers so far were too difficult and the comprehension passage in the English paper was downright disgusting.

Typical RSS-BJP ploys to crush the morale and future of the youth.

Kids, do your best.

Hard work pays. Bigotry doesn’t.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2021