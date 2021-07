CBSE Class 10th, 12th Result: जल्द होगा नतीजों का एलान, बोर्ड ने मजेदार तरीके से अभिभावकों को इंतजार करने को कहा

CBSE Class 10th, 12th Result Latest Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों का एलान करेगा. CBSE ने एलान किया था कि वह 31 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करेगा. इसमें केवल दो दिन बचे हैं, ऐसे में CBSE छात्रों के साथ माता-पिता में भी चिंता है. सीबीएसई के नतीजे दोनों आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे. इस साल CBSE के नतीजों को सरकारी ऐप digilocker.gov.in पर भी डाला जाएगा.

पहले के मुताबिक, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 12वीं कक्षा के नतीजों का पहले एलान किया जाएगा. और इसके बाद 10वीं के रिजल्ट आएंगे.

इस बीच CBSE ने अभिभावकों और छात्रों के बीच तनाव को कम करने के लिए मीम का सहारा लिया है. अपने पोस्ट में, CBSE ने लोकप्रिय थ्रीलर वेब सीरीज फैमिली मैन के दूसरे सीजन से जुड़े एक मीम का इस्तेमाव करके बोर्ड नतीजों पर अपडेट दिया और माता-पिता से इंतजार करने की प्रार्थना की. पोस्ट में शो के मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता मनोज बाजपेयी एक चिंतित अभिभावक के तौर पर है. और उनके साथ लोकप्रिय किरदार चेल्लम सर के अदाकार उदय महेश हैं, जो उन्हें धैर्य के साथ इंतजार करने को कहा.

इस ट्वीट के ऑनलाइन आने के बाद, बहुत से लोग इस मीम का जवाब दे रहे हैं. इनमें से कुछ लोग नतीजों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं.

Students: Very tensed about when the results will be declared Meanwhile CBSE : Thora meme bana leta hu pic.twitter.com/rG90tRsVOV

