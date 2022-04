CBSE Term 2 Board Exam 2022: सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम कल से शुरू, परीक्षा के दौरान इन बातों को हरगिज़ न भूलें

CBSE Term 2 Board Exam 2022: 10वीं और 12वीं की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड (Admit card) सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जारी किए जा चुके हैं

CBSE की क्लास 10 की टर्म 2 परीक्षा 24 मई तक चलेगी, जबकि 12वीं की टर्म 2 परीक्षा 15 जून को खत्म होगी.

CBSE Class 10, Class 12 Term 2 Board Exam 2022: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) की 10वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं. इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड स्कूलों की तरफ से बच्चों को दिए जा चुके हैं. लेकिन इन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.nic.in और cbse.gov.in पर भी रिलीज कर दिया गया है. कक्षा 10 की टर्म 2 या फाइनल बोर्ड परीक्षाएं कल यानी 26 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई को खत्म होंगी, जबकि 12वीं की टर्म 2 या फाइनल बोर्ड परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी. कक्षा 10 के बच्चों के लिए पहला पेपर पेंटिंग और राई, गुरुंग, तमांग, शेरपा और थाई जैसी भाषाओं का होगा. जबकि पहले प्रमुख सब्जेक्ट के तौर पर अंग्रेजी की परीक्षा बुधवार 27 अप्रैल को होगी. 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 26 अप्रैल को एंटरप्रेन्योरशिप और ब्यूटी एंड वेलनेस के पेपर रखे गए हैं. उनका पहला प्रमुख पेपर हिंदी का है, जो 2 मई को होगा. परीक्षा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान CBSE का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए : सवालों के जवाब लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न पत्र (question paper) और उत्तर पुस्तिका (answer sheet) पर लिखे निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें. उन पर दी गई जगहों पर अपने रोल नंबर और बाकी डिटेल्स साफ-साफ हैंडराइटिंग में ध्यान से लिखें.

एक्स्ट्रा शीट्स पर भी रोल नंबर लिखना न भूलें. उत्तर पुस्तिका जमा करने से पहले एक्स्ट्रा शीट्स को उसमें सही क्रम में अटैच करना न भूलें.

एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय और वहां से बाहर आते समय आराम से और दूसरे छात्रों से दूरी बनाकर चलें.

कोविड -19 से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और दो गज की दूरी बनाकर चलने जैसी सावधानियों का पूरी तरह पालन करें. ध्यान रहे कि आपकी सैनिटाइजर की बॉटल ट्रांसपैरेंट हो.

परीक्षा के दौरान रिस्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एनालॉग यानी सुई से समय बताने वाली होनी चाहिए. परीक्षा के दौरान डिजिटल रिस्ट वॉच के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती.

एग्जाम में इस्तेमाल किए जाने वाले पेन, पेन्सिल, स्केल वगैरह को भी एक ट्रांसपैरेंट पाउच में ही लेकर जाएं. ऐसा कोई बॉक्स न लेकर जाएं, जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या टेबल्स वगैरह प्रिंटेड हों.

आप अपने साथ पीने के पानी की बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन वह भी ट्रांसपैरेंट होनी चाहिए.

परीक्षा के दौरान हर पेपर के दिन अपना एडमिट कार्ड ध्यान से लेकर जाएं. कोई भी ऐसी चीज परीक्षा केंद्र पर लेकर न जाएं, जिसकी इजाजत नहीं है.

परीक्षा केंद्र पर तय समय से कुछ देर पहले ही पहुंच जाएं, ताकि अंतिम समय में हड़बड़ी का सामना न करना पड़े और आप शांत मन से पेपर दे सकें.

