CBSE Board Exams 2021-22: दो टर्म में होगी बोर्ड की परीक्षा; पाठ्यक्रम भी घटाया गया, जानें पूरी डिटेल

मौजूदा कोविड-19 महामारी और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, कनेक्टिविटी और ऑनलाइन पढ़ाई के प्रभाव को लेकर चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को सत्र 2021-22 के लिए स्पेशल असेस्मेंट स्कीम को जारी किया है. नोटिफाइड स्कीम के मुताबिक, सत्र को दो टर्म में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें हर टर्म में करीब 50 फीसदी पाठ्यक्रम होगा. बोर्ड बंटे हुए पाठ्यक्रम के आधार पर हर टर्म के आखिर में परीक्षा लेगा. पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरे टर्म का एग्जाम मार्च-अप्रैल में होगा.

सीबीएसई ने बताया कि ऐसा शैक्षणिक सत्र के आखिर में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संचालन करने की संभावना को बढ़ाने के लिए किया गया है.

इसमें आगे कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम के बारे में स्कूलों को जुलाई 2021 में सूचित किया जाएगा. बोर्ड ने जोर दिया कि इंटरनल असेस्मेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है. बोर्ड 2021-21 सत्र के लिए सभी विषयों के लिए इंटरनल असेस्मेंट के लिए गाइडलाइंस भी जारी करेगा. बोर्ड के मुताबिक, वह इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराएगा.

CBSE ने कहा कि अधिकतर सरकारी और निजी स्वतंत्र स्कूलों ने पाठ्यक्रम को कम करने की अपील की थी. इन स्कूलों ने कहा था कि पाठ्यक्रम को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास ऑनालाइन क्लास आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है.

पहले टर्म की परीक्षा में प्रशन पत्र में मल्टीपल च्वॉइंस सवाल (MCQ) आएंगे, जिसमें केस बेस्ड MCQs और रिजनिंग टाइप MCQ होंगे. टेस्ट की अवधि 90 मिनट की होगी और इसमें केवल टर्म 1 का पाठ्यक्रम शामिल होगा (जो पूरे पाठ्यक्रम का 50 फीसदी होगा). प्रशन पत्र CBSE द्वारा स्कूलों को मार्किंग स्कीम के साथ भेजे जाएंगे.

ट्रम 2 की प्रशन पत्र 2 घंटों की अवधि का होगा. इसमें अलग-अलग तरह के सवाल होंगे. (केस बेस्ड, ओपन एंडेड-शॉर्ट, लॉन्ग जवाब टाइप). अगर स्थिति इस तरह के सामान्य परीक्षा के लिए सही नहीं होती है, तो 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम टर्म 2 के आखिर में भी लिया जाएगा.

