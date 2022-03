CBSE 2nd Term DateSheet: सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12वीं के दूसरे टर्म की डेटशीट, चेक करें किस दिन आपके बच्चे के सब्जेक्ट का है एग्जाम

दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी और आखिरी परीक्षा 24 मई को होगी. वहीं 12वीं की परीक्षाएं दसवीं कक्षा के साथ 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 15 जून तक चलेंगी. (File Photo)

CBSE 2nd Term DateSheet: सीबीएसई ने इस साल के लिए दसवीं व बारहवीं कक्षा के दूसरे टर्म की परीक्षा की तरीखों का जारी कर दिया है. दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी और आखिरी परीक्षा 24 मई को होगी. वहीं 12वीं की परीक्षाएं दसवीं कक्षा के साथ 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 15 जून तक चलेंगी. इससे पहले 5 जुलाई 2021 को सर्कुलर जारी किया था कि 2022 के बोर्ड एग्जाम दो टर्म में होंगे. सीबीएसई ने आज एक सर्कुलर जारी कर दूसरे टर्म की डेटशीट जारी की है और कहा है कि चूंकि इस सत्र में कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही है जिसके चलते दो पेपर्स के बीच में काफी गैप दिया जा रहा है ताकि परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी की जा सके. नीचे पूरा टाइम टेबल दिया जा रहा है. 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए डेटशीट

26 अप्रैल- पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमांग, शेरपा, थाई

27 अप्रैल- अंग्रेजी (भाषा व साहित्य)

28 अप्रैल- कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स इत्यादि

2 मई- गृह विज्ञान

4 मई- हिंदुस्तानी संगीत (इंस्ट्रूमेंटल), एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी

5 मई- गणित स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक

6 मई- सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमी, कन्नड़

7 मई- संस्कृत

10 मई- विज्ञान

12 मई- उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, मणिपुरी

13 मई- एलीमेंट्री ऑफ बिजनेस

14 मई- सामाजिक विज्ञान

17 मई- हिंदुस्तानी म्यूजिक (वोकल), एनसीसी, तेलुगू-तेलंगाना, बोडो, तंगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो, भाषा मेलायू,

18 मई- हिंदी कोर्स-ए, हिंदी कोर्स-बी

21 मई- अरबी, तिब्बती, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, फारसी, नेपाली, लिम्बू, लेपचा,

23 मई- कंप्यूटर एप्लीकेशन

24 मई- इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (पूरी डेटशीट और जरूरी गाइडलाइंस यहां पीडीएफ में डाउनलोड कर के पढ़ सकते हैं.- ) Term-2-Datesheet-Class-10Download 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए डेटशीट

26 अप्रैल- एंटरप्रेन्योरिशप, ब्यूटी एंड वेलनेस

28 अप्रैल- बॉयोटेक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी व इंफॉर्मेशन साइंस, फूड न्यूट्रीशन एंड डायटिक्स

2 मई- हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर

4 मई- कथक, भरतनाट्यम, कुचीपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, वेब एप्लीकेशन, हॉर्टीकल्चर

6 मई- समाजशास्त्र

7 मई- रसायन

10 मई- फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोजिजर्स एंड प्रैक्टिसेज, डिजाइन

11 मई- पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओड़िया, असमी, कन्नड़. अरबी, तिब्बती, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, फारसी, नेपाली, लिम्बू, तेलुगू तेलंगाना, बोडो, तंगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो

12 मई- मार्केटिंग

13 मई- इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर

17 मई- बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

18 मई- भूगोल

19 मई- फैशन स्टडीज

20 मई- भौतिकी

21 मई- योग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल एजुकेशन

23 मई- अकाउंटेंसी

24 मई- राजनीति विज्ञान

25 मई- गृह विज्ञान

26 मई- हिंदुस्तानी म्यूजिक (वोकल-इंस्ट्रूमेंट्स), ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, कॉस्ट अकाउंटिंग, शॉर्टहैंड (हिंदी)

27 मई- फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन

28 मई- इकनॉमिक्स

30 मई- बॉयोलॉजी

31 मई- उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, कार्नेटिक म्यूजिक वोकल- इंस्ट्रूमेंटल, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंडिया, उर्दू कोर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, इंश्योरेंस, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, टैक्सेशन

1 जून- एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मास मीडिया स्टडीज

2 जून- फिजिकल एजुकेशन

4 जून- एनसीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्टहैंड (हिंदी)

6 जून- पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्प्चर, एप/कॉमर्शियल आर्ट

7 जून- गणित, अप्लाइड मैथमैटिक्स

9 जून- पर्यटन, एयर-कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजेरेशन, सेल्समैनशिप

10 जून- इतिहास

13 जून- इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस

14 जून- लीगल स्टडीज, संस्कृत कोर

15 जून- मनोविज्ञान (पूरी डेटशीट और जरूरी गाइडलाइंस यहां पीडीएफ में डाउनलोड कर के पढ़ सकते हैं.-) Term-2-Datesheet-Class-12Download

