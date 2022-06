CBSE Term 2 Result Latest Update : 10वीं और 12वीं के नतीजों का इस तारीख को हो सकता है एलान, चेक करें सारी डिटेल

CBSE 10th 12th Result: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं कक्षा के परिणाम 4 जुलाई के आसपास और कक्षा 12वीं के परिणाम 10 जुलाई तक घोषित किए जा सकते हैं.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CBSE 10वीं 12वीं 2022 का रिजल्ट जारी कर सकता है.

CBSE 10th and 12th Term 2 Results 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CBSE 10वीं 12वीं 2022 का रिजल्ट जारी कर सकता है. उम्मीद है कि बोर्ड 10 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर देगा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं कक्षा के परिणाम 4 जुलाई के आसपास और कक्षा 12वीं के परिणाम 10 जुलाई तक घोषित किए जा सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. जो स्टूडेंट्स नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सलाह है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें. तीन महीने में जारी किया गया था टर्म 1 का रिजल्ट सीबीएसई ने एग्जाम को दो भागों में बांटने का फैसला किया है जिसमें प्री और प्रैक्टिकल शामिल हैं. बोर्ड ने नवंबर-दिसंबर 2021 में टर्म 1 की परीक्षा आयोजित की थी. बोर्ड ने परीक्षा के तीन महीने बाद परिणामों की घोषणा कर दी थी. टर्म 1 परीक्षाओं का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में किया गया था. वहीं, 10वीं टर्म 2 की परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2022 से 24 मई 2022 तक और 12वीं टर्म 2 परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक किया गया था. अब 10वीं और 12वीं के टर्म 2 के नतीजे जारी किए जाने हैं. ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

अब रिजल्ट सेक्शन में जाएं.

यहां CBSE Board 10th Result 2022/ CBSE Board 12th Result 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

अब रोल नंबर, जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें.

रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें. ऐसे भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र अपने सीबीएसई टर्म 2 के परिणाम डिजी लॉकर ऐप और यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे.

