Cabinet Decisions: NIIF डेट प्लेटफॉर्म में सरकार डालेगी 6000 करोड़, लेकिन लागू रहेंगी शर्तें

Union Cabinet Decisions: सरकार NIIF डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी. यह निवेश दो वित्त वर्षों 2020-21 और 2021-22 में किया जाएगा. NIIF डेट प्लेटफॉर्म, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा स्पॉन्सर्ड है. इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

NIIF डेट प्लेटफॉर्म में असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड भी शामिल हैं. इक्विटी निवेश को लेकर कुछ शर्तें भी हैं, जो इस तरह हैं…

– 2020-21 वर्ष के दौरान केवल 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. हालांकि कोविड19 के चलते अभूतपूर्व वित्तीय हालात और सीमित फिस्कल स्पेस को देखते हुए प्रस्तावित अमाउंट तभी दिया जा सकता है, जब डेट रेजिंग के लिए तैयारी और मांग हो.

– NIIF डॉमेस्टिक व ग्लोबल पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स से इक्विटी निवेश का इस्तेमाल करने के​ लिए जल्द ही सभी जरूरी कदम उठाएगी.

जारी किए गए बयान के मुताबिक, यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर किए गए 12 प्रमुख उपायों में से एक है.

बता दें कि NIIF स्ट्रैटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड ने एक डेट प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें NBFC Infra Debt Fund और NBFC Infra Finance Company भी शामिल हैं. अपने स्ट्रैटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड के जरिए NIIF दोनों कंपनियों में बहुलांश हिस्सेदारी रखती है और पहले से डेट प्लेटफॉर्म में 1899 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी है.

सरकार की तरफ से प्रस्तावित निवेश, इंफ्रास्ट्रक्च्र डेट फाइनेंसिंग स्पेस में दोनों कंपनियों की क्षमता और प्रभाव को आगे बढ़ाएगा. साथ ही डेट प्लेटफॉर्म की अंतरराष्ट्रीय इक्विटी रेज करने की कोशिशों को भी समर्थन देगा. सरकार द्वारा किए जाने वाले ताजे इक्विटी निवेश से डेट प्लेटफॉर्म को 2025 तक प्रॉजेक्ट्स के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के डेट सपोर्ट को विस्तार देने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लेने की उम्मीद है.

