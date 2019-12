कंपनी के पूर्व मालिकों के किए का नए को नहीं भुगतना होगा फल, दिवाला कानून में संशोधन पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिवाला कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के तहत कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों के अपराधों के लिए उसके नए खरीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में इस संशोधन का लक्ष्य दिवाला समाधान प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करना और कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करना है.

आईबीसी (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 का उद्देश्य इस संहिता की कई धाराओं में संशोधन करने के साथ-साथ कानून में नई धारा को शामिल करना है. विज्ञप्ति के मुताबिक, दिवाला कानून में संशोधन से बाधाएं दूर होंगी, कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और आखिरी चरण के वित्तपोषण की सुरक्षा होगी. इससे वित्तीय संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

संशोधन के तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन/प्रवर्तकों की ओर से किए गए अपराधों के लिए नए खरीदार पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. अधिनियम में संशोधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कॉरपोरेट लेनदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे. इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कर्ज वसूली स्थगन की अवधि के दौरान उद्यम का लाइसेंस, परमिट, रियायत, मंजूरी इत्यादि को समाप्त या निलंबित नहीं किया जाएगा और न ही उनका नवीकरण रोका जाएगा. इससे कंपनी चलता हाल उद्यम मानी जाएगी.

दिवाला कानून में संशोधन के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) स्थापित करने, भारत व ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता ज्ञापन, औषधि उत्पाद विनियमन पर केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन, इस्पात क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और हवाई जहाज संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की.

