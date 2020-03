COVID-19: 80 करोड़ को 3 महीने सस्ता राशन, 3 रु/किलो चावल तो 2 रु में 1 किलो गेंहू, बनेंगे नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए सरकार ने एलान किया है कि वह अगले तीन माह तक लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराएगी. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है. इससे राशन कार्ड धारक लगभग 80 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. राशन की दुकानों पर अगले तीन माह तक चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो पर मिलेगा.

इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने को भी मंजरी दी है. साथ ही इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को भी मंजूरी दी गई है.

#CCEA approves recapitalization of Regional Rural Banks to improve their Capital to Risk Weighted Assets Ratio; approves utilization of Rs. 670 crore as Central Government share for the scheme #cabinetdecisions

आज हुई कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने का फैसला किया गया. केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गारमेंट एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट की मियाद बढ़ा दी गई है. गारमेंट एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट 1 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगी.

कोरोना वायरस को देखते हुए कैबिनेट ने रीजनल रूरल बैंक बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है. रीजनल रूरल बैंक के लिए 1340 करोड़ रुपये की योजना बनी है.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशभर में 21 दिनोंं का लॉकडाउन किया गया है, जिसे जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है. सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही हैं. लॉकडाउन से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने के लिए दिहाड़ी मजदूरों के लिए व्यवस्था बनाई गई है. इसमें हर राज्य सरकार ने मदद की पहल की है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं रुकेगी.

प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ जगहों का उदाहरण देते हुए जनता से सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानने की अपील की है. उन्होंने अपील की अपना हाथ बार बार साफ करें. सेनेटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ जरूर साफ करें. दुकानों पर एक एक कर सामान की खरीदारी करें. किसी राशन की दुकान पर भीड़ न लगाएं. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने का यही मौका है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.