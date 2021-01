आसमान में बढ़ेगा भारत का दबदबा, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 83 ‘तेजस’; 48000 करोड़ की डील

सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय वायुसेना के लिए देश में विकसित हुए 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को 48,000 करोड़ रुपये की कीमत पर मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा पर केंद्रीय कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. एक ट्वीट में सिंह ने कहा कि यह डील भारत में डिफेंस मैन्युफैचरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए गेमचेंजर होगी.

The CCS chaired by PM Sh. @narendramodi today approved the largest indigenous defence procurement deal worth about 48000 Crores to strengthen IAF’s fleet of homegrown fighter jet ‘LCA-Tejas’. This deal will be a game changer for self reliance in the Indian defence manufacturing.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस ने आज करीब 48 हजार करोड़ की सबसे बड़ी स्वदेशी डिफेंस खरीदारी डील को मंजूरी दे दी है. इससे भारतीय वायुसेना का देश में विकसित LCA-तेजस फाइटर जेट का बेड़ा मजबूत होगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजस आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का आधार होने वाला है.

करीब तीन साल पहले, भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस विमानों की खरीद के लिए शुरुआती टेंडर जारी किया था. सिंह ने कहा कि LCA-तेजस में बड़ी संख्या में नई टेक्नोलॉजी शामिल हुई हैं, जिसमें से बहुत को भारत में कभी देखा नहीं गया था. LCA-तेजस में स्वदेशी हिस्सा Mk1A वेरिएंट में 50 फीसदी है, जिसे बढ़ाकर 60 फीसदी किया जाएगा.

रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने पहले से अपने नासिक और बेंगलुरू डिवीजन में सेकेंड लाइन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त HAL LCA-Mk1A के उत्पादन को बढ़ाएगा जिससे भारतीय वायुसेना को समय पर डिलीवरी हो सके. सिंह ने कहा कि तेजस प्रोग्राम भारतीय एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीसीएस द्वारा आज लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद करते हैं.

Input: PTI

