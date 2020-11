ByPoll Election Results 2020 LIVE: बीजेपी का MP में 9 और गुजरात में 6 सीटों पर कब्जा, UP में सपा की झोली में केवल 1 सीट

By-Election results 2020 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की भी मतगणना हो रही है. मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम राज्य सरकार का भविष्य तय करेगी. उत्तर प्रदेश की सात सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना हो रही है. नीचे राज्यवार उपचुनाव के डिटेल्स दिए गए हैं.

बोकारो जिले की दुमका और बेर्मो सीट पर आज उपचुनाव की मतगणना हो रही है. दुमका में 18 राउंड और बेर्मो में 17 राउंड की गिनती होगी. दुमका में 12 और बेर्मो में 16 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है. दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लोइस मरांडी से है. बेर्मो में वर्तमान कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह का मुकाबला बीजेपी के योगेश्वर महतो से है.

शुरुआती रूझानों के मुताबिक एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर कांग्रेस लीड कर रही थी. हालांकि कुछ समय बाद बीजेपी इस रेस में पिछड़ गई और दुमका सीट पर झारखंड मुक्ति पार्टी को एक सीट पर जीत मिल चुकी है और दूसरी सीट बेर्मो पर कांग्रेस लीड कर रही है.

इस राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इसके परिणाम पर राज्य सरकार का भविष्य तय होगा. शुरुआती रुझानों में बीजेपी 15 सीटों पर और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है.

बीजेपी को नौ और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिल चुकी है. रूझानों के मुताबिक 10 सीटों पर बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाए हुए है.

गुजरात में आठ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं. अब्दासा (कच्छ), लिंबडी (सुरेंद्रनगर), मोर्बी (मोर्बी), धारी (अमरेली), गहादा (बोताड), करजन (वडोदरा), दांग (दांग) और कपरडा (वालसाड) विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में 60.75 फीसदी मतदान हुए थे. इन सीटों पर आज 81 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है.

इन आठ सीटों में छह पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है और शेष दो सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है.

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सात विधानसभा पर उपचुनाव के फैसले आज आएंगे. इन सीटों पर 53 फीसदी मतदान हुआ था. नौगांव सादात, टुंडला, बुलंदशहर, देवरिया, घाटमपुर और मल्हनी सीट पर हुए उपचुनाव में आज 88 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.

दो सीट से बीजेपी के और एक सीट से सपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. रूझानों में 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है.

दुब्बक विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस, विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में 82 फीसदी वोटिंग हुई थी. यह सीट सिटिंग टीआरएस एमएलए सोलिपेटा रामलिंगा रेड्डी के निधन के बाद खाली हुई थी. उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा सोलिपेटा सुजाता टीआरएस पार्टी की उम्मीदवार है.

रूझानों में भाजपा लीड कर रही है.

दो विधानसभा सीट पर मतगणना चल रही है. दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है. ये उपचुनाव सीरा और राजाराजेश्वरीनगर विधानसभा सीट के लिए हुए थे.

राज्य की बालासोर और टिर्टोल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज आएंगे. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एसके लोहानी के मुताबिक बालासोर उपचुनाव की मतगणना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में और टिर्टोल में जगतसिंहपुर में स्थित एसवीएम कॉलेज में मतगणना हो रही है. रूझानों में दोनों सीटों पर बीजद के उम्मीदवार लीड कर रही है.

कोहिमा जिले के साउदर्न अंगामी-आई और किफिरे जिले के पुंगरो-किफिरे सीट पर दोबारा विधानसभा चुनाव हुए . नगालैंड की ये दोनों विधानसभा सीटें विधायकों की मृत्यु के बाद खाली हुई थी. इसमें एक सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार और दूसरी पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है.

मरवाही सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से विधायक अजीत जोगी की मृत्यु के बाद यह विधानसभा सीट खाली हुई थी. इस सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं. इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लीड कर रहे हैं.

मणिपुर में 5 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं. इनमें से तीन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है. इसके अलावा एक अन्य सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है. 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है.

हरियाणा में एक सीट बरौदा पर उपचुनाव हुए थे. इस सीट पर कांग्रेस के इंदु राज नरवल की जीत हुई है. उन्होंने बीजेपी के योगेश्वर दत्त को हराया है.

