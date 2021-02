Budget 2021 For Social Sector: बजट में सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने का प्रस्ताव, पहली बार डिजिटली जनगणना का एलान

Union Budget 2021 For Social Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक के लिए कई घोषणाएं की. शहरों में सबसे अधिक जोर स्वच्छता पर रहा. प्रदूषण को लेकर भी वित्त मंत्री गंभीर रहीं और वायु प्रदूषण के लिए बजट आवंटित किया. इसके अलावा अगली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी जिसके लिए बजट में 3726 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा उबेर, ओला स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स बिजनस में काम करने वाले कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है और उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस व पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा नहीं मिलता है. इन लोगों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि ऐसे कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित की जाएगी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- इंफ्रा डेवलपमेंट सेस के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर का होगा विकास

बजट 2020 में सोशल सेक्टर के लिए खास बड़े ऐलान नहीं हुए थे लेकिन स्वच्छता को प्रोत्साहन और हर घर मे स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल रहा. बजट में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में सभी घरो में पाइप से शुद्ध पेय जल की सुविधा करने की योजना के लिए 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब समझी जाने वाली योजना ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के लिए आम बजट 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. बजट 2020 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की दिशा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 85000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था और अनुसूचित जनजाति के विकास व कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.