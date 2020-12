Budget 2021: वित्त मंत्री 14 दिसंबर से शुरू करेंगी प्री-बजट चर्चा, पहली मीटिंग शीर्ष उद्योगपतियों के साथ

Union Budget 2021: आगामी आम बजट 2021-22 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 14 दिसंबर से विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा (Pre-Budget Consultations) शुरू करने जा रही हैं. कोविड19 महामारी के चलते ये बैठकें इस साल वर्चुअली होंगी. यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए दी है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वित्त मंत्री की पहली प्री-बजट मीटिंग देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ होने वाली है.

Finance Minister Smt @nsitharaman will start her Pre- Budget consultations with different stakeholder Groups from tomorrow,14th Dec 2020 in New Delhi in connection with the forthcoming General Budget 2021-22. The meetings will be held virtually. (1/2) @nsitharamanoffc @PIB_India

आम बजट 2021 को 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है. हर साल बजट के पहले विभिन्न हितधारकों के साथ मीटिंग की जाती हैं. इन मीटिंग्स में आगामी बजट के लिए सुझाव लिए जाते हैं, सलाह-मशविरा किया जाता है. इस बार कोरोनावायरस के चलते सभी प्रीबजट मीटिंग्स वर्चुअली होने वाली हैं. केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों से भी बजट 2021 के लिए सुझाव मांगे गए थे. इसके लिए 7 दिसंबर 2020 तक मौका था. बजट 2021-22 की चर्चाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर सुविधा दी हुई थी.

वित्त मंत्री और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि कह चुकी हैं कि इस बार के बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ पर जोर रहेगा. वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि सरकार इकोनॉमी को सहारा देने के लिए खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है, चाहे इससे बजट घाटे में और बढ़ोतरी क्यों न हो जाए.

