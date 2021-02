Budget 2021: वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में इन स्कीम्स का किया एलान, स्वास्थ्य, परिवहन से जुड़ी योजनाएं

Budget 2021 Schemes Announced: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है. कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा. बजट में कई नई योजनाओं का भी एलान किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जल्द ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी. इस योजना के तहत सरकार अगले 6 साल में सरकार 64,180 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह खर्च प्राइमरी, सेकंडरी और टर्सियरी हेल्थ केयर पर किए जाएंगे. इस योजना के तहत, 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट किया जाएगा. 11 राज्यों में सभी जिलों और 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को स्थापित किया जाएगा. योजना के तहत, 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक को स्थापित किया जाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में कहा कि पोषण तत्वों, डिलीवरी, पहुंच को मजबूत करने के लिए वे पोषण अभियान और सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशियन प्रोग्राम को जोड़कर मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे. भाषण में कहा गया है कि 112 महत्वकांक्षी जिलों में पोषण के नतीजों में सुधार करने के लिए एक रणनीति को अपनाना चाहिए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जल जीवन मिशन (अर्बन) को लॉन्च करने का भी एलान किया. इसका लक्ष्य सभी 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना है जिसमें 2.86 करोड़ घरेलू टैप कनेक्शन हैं. और 500 AMRUT शहरों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देखना है. यह 5 सालों में किया जाएगा, जिसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

बजट 2021 Live News Updates: बजट से जुड़ी हर अपडेट

वित्त मंत्री ने वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करने का एलान किया है. इसके तहत 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे. माना जा रहा है कि बजट का यह एलान ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने वाला साबित होगा. फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह स्ट्रैटिंग पॉलिसी वॉलंटियरी होगी, जो फेजवाइज चलाई जाएगी.

अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में बजट भाषण में कहा गया है कि इसे अगले पांच सालों यानी 2021-26 के दौरान कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि कपड़ा उद्योग को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बड़े निवेश आकर्षित करने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए, PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल्स पार्क्स (MITRA) को लॉन्च किया जाएगा. इसका मकसद निर्यात में ग्लोबल चैंपियन पैदा करना है. अगले तीन सालों में सात टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए राष्ट्रीय रेल योजना, 2030 को तैयार किया है. इसका मकसह भविष्य के लिए 2030 तक रेलवे सिस्टम को तैयार करना है.

Health Budget 2021: हेल्थ बजट 137% बढ़ा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत पर खर्च होंगे 84180 करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि वे शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की कीमत पर एक नई स्कीम को लॉन्च किया जाएगा. स्कीम की मदद से प्राइवेट सेक्टर में 20 हजार से ज्यादा बसों का रखरखाव, फाइनेंस और संचालन के लिए पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में तीसरी Re-inVest कॉन्फ्रेंस में एक कॉम्प्रिहैन्सिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की योजना का एलान किया था. उन्होंने कहा कि 2021-22 में ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने का प्रस्ताव किया जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.