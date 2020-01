Budget 2020: युवाओं की वित्त मंत्री से उम्मीदें, नौकरी के अवसर बढ़ाने और टैक्स छूट पर हो फोकस

Budget 2020: भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है. हर साल बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तालाश करते हैं. इसलिए ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियों को उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. 2030 तक भारत में इस आबादी में 10 करोड़ शिक्षित लोग जुड़ने की उम्मीद है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का बजट पेश करेंगी. ऐसे में बजट को लेकर युवाओं की भी काफी उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं.

सरकार को नौकरी पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए. Edelweiss Personal Wealth Advisory के हेड राहुल जैन ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में आने वाले ज्यादातर लोग मिलेनियल होंगे. इसलिए उनके लिए नौकरी पैदा करने के साथ वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाना चाहिए. उनको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है. जैन के मुताबिक बजट में स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए. यह दोनों रोजगार बढ़ाने में बड़ा योगदान देंगे और अगली पीढ़ी के लिए वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे.

इंश्योरेंस सेक्टर अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह व्यक्ति और कंपनियों के भविष्य को वित्तीय तौर पर सुरक्षित करता है और इसी तरह देश की जीडीपी की रक्षा करता है. Aegon Life Insurance के MD और CEO विनीत अरोड़ा के मुताबिक आने वाले बजट में सरकार को टर्म प्लान और एन्युटी की खरीद पर इंसेंटिव देने चाहिए.

बजट में कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में बदलाव हो सकता है जिससे युवाओं को काफी मदद मिलेगी. Edelweiss Wealth के जैन कहते हैं कि टैक्स कंप्लायंस के सरलीकरण से स्टार्टअप के लिए कैश फ्लो बेहतर होगा और इससे उन्हें और उनके कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली अधिकतम टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये है. Aegon Life Insurance के अरोड़ा ने कहा कि कि टर्म प्लान पर ज्यादा इंसेंटिव देने चाहिए जैसे टर्म प्लान खरीदने के लिए 25,000 रुपये की अलग से छूट दी जाए. इससे लोगों को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लेने में मदद मिलेगी. इस तरह के कदम से नौकरी को ज्वॉइन कर रहे युवाओं को लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने में परेशानी नहीं होगी. इसके अलावा टर्म प्लान को खरीदने में व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी को घटाया जाना चाहिए.

वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को मिलने वाले कॉर्पस का एक तिहाई भाग ही टैक्स फ्री होता है. उसके अलावा जो एन्युटी के तौर पर मिलता है, उसमें टैक्स व्यक्ति के रिटायरमेंट के समय मौजूद टैक्स रेट के मुताबिक होता है. इसलिए एन्युटी पर इस तरह टैक्स लगाया जाना चाहिए जिससे प्रिंसिपल अमाउंट पर भी टैक्स हो.

Aegon Life Insurance के अरोड़ा ने कहा कि सरकार को बजट में वित्तीय तौर पर बेहतर रिटायरमेंट प्लान को बढ़ावा देने के लिए सभी एन्युटी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए. इंडस्ट्री को भरोसा है कि इससे लोगों को रिटायमेंट के लिए एन्युटी खरीदने में बढ़ावा मिलेगा.

Story: Priyadarshini Maji

