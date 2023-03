Live

Bihar Board 10 Results Update: बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

BSEB Bihar Board 10th Result 2023: बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट इन वेबसाइट results.biharboardonline.com या interbseb.com से रिलज्ट चेक कर सकते हैं.

Bihar Board Result: इस बार की परीक्षा में शामिल हुए छात्र और छात्राएं बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से अपना फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं.